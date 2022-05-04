快訊

確診日記／從畏寒那一刻起 「陽性」教我的一堂課

繳稅優惠懶人包／綜合所得稅23家信用卡優惠、3種電子支付神回饋！

確診爸帶發燒兒急診室外躺地待檢逾6小時 高榮這樣說

慈濟與波蘭婦女基金會合作 助烏國婦幼醫療照護

中央社 / 花蓮縣4日電

慈濟慈善事業基金會今天與波蘭婦女基金會線上簽訂慈善合作契約書，共同協助烏克蘭婦女及孩童在波蘭的醫療服務、生活適應、延續教育、加強保護等照顧，協助爭取相關補助權益。

簽約儀式由慈濟基金會執行長顏博文與波蘭婦女基金會董事長喬安娜．盧貝拉茲卡－格魯卡（JoannaLuberadzka-Gruca）代表透過視訊簽訂。

慈濟基金會指出，烏俄戰爭未歇，有1000多萬名烏克蘭人被迫離開家園，其中以波蘭收容300萬人最多，許多烏克蘭人及收留國意識到這場戰爭的復原之路愈來愈漫長。

慈濟基金會指出，這次與波蘭婦女基金會合作，醫療部分提供家醫科、婦產科、兒科及身心輔導；教育部分，協助難民學習波蘭文，延續烏克蘭校園學業進度，也將加強婦女及孩童保護、衛生與生活環境的照顧。

喬安娜指出，將與慈濟共同協助烏克蘭難民融入波蘭生活、申請合法居留權及社會福利，預計將在首都華沙及周邊城鎮進行3000人的義診服務，也會聘請烏克蘭醫生，協助婦女、孩子們得以在健康的環境中成長。

顏博文表示，將協助烏克蘭醫師取得在波蘭的執業證書，協助婦女和兒童醫療服務，共同達到給孩子最好童年的使命。

波蘭 烏克蘭 慈濟

延伸閱讀

旅日俄國女性賣烏克蘭食材 部分收入助烏國難民

千里迢迢！高雄募4噸物資空陸運至烏克蘭 兩國旗傳愛

助弱勢家庭度母親節 唐氏症基金會捐2千份蛋糕禮盒

美國不斷談戰勝俄國拉高烏戰目標 部分盟友不安

相關新聞

衛生紙恐掀漲價潮？ 王美花：鼓勵賣場持續設平價專區

國際原物料上漲，這次牽動衛生紙業者神經，大賣場好市多（Costco）宣布自有品牌衛生紙每串調漲30元、調幅近9%，其他造...

從NFT OG藏家變身元宇宙「屍王」 余文樂：若我一個人做不會成功

你非常熟的話，就會知道Web 3.0的世界缺乏什麼，以後該往什麼方向，所以我很坦白説，如果我一個人做也不會成功。

台東縣府推端午返鄉專車 民眾憂變「類專車」

因應民眾端午節返鄉需求，台東縣政府與台鐵合作加開端午節「返鄉專車」，並於5日零時開放台鐵購票系統訂票，預計加開樹林往返台...

防疫採買怎麼選？ 專家推「營養耐放7食材」增強免疫力

隨著確診人數、自主健康管理人數攀升，在居隔期間要如何維持自身健康的飲食、提高身體免疫力成為重要的課題之一。日前營養師高敏敏在臉書社團發文分享「居家照護營養懶人包」，跟民眾分享在採買食材時要如何選擇保存期限較長又富含營養價值的食物，在疫情升級的非常時期也能精準購買、不囤貨。

北藝中心7月開幕 多元節目美不勝收

北藝中心超級大劇院首度開箱，邀請歌仔戲國寶孫翠鳳、金獅導演蔡明亮與金曲歌王桑布伊都有作品，場面令人震撼！ 開場表演《永晴之許》，由節奏錯落的鼓聲開場，忽然轉為如流水般的編竹聲，劇場上方的粉紅色燈光漸

快篩購買點、剩餘量快速查！微軟AI技術助開發「找找快篩試劑」LINE聊天機器人

還記得2年前疫情剛起，全民都在問「哪裡有口罩」的慌亂感嗎？最近大家的問候語變成「哪裡買得到快篩試劑？」開放快篩試劑實名制...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。