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快篩購買點、剩餘量快速查！微軟AI技術助開發「找找快篩試劑」LINE聊天機器人

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
微軟AI社群技術專家陳葵懋，以微軟Azure AI為核心，打造「找找快篩試劑」LINE 聊天機器人，解決民眾最關心快篩哪裡買的問題。圖／台灣微軟提供
微軟AI社群技術專家陳葵懋，以微軟Azure AI為核心，打造「找找快篩試劑」LINE 聊天機器人，解決民眾最關心快篩哪裡買的問題。圖／台灣微軟提供

還記得2年前疫情剛起，全民都在問「哪裡有口罩」的慌亂感嗎？最近大家的問候語變成「哪裡買得到快篩試劑？」開放快篩試劑實名制之後，即便指揮中心呼籲有需要再買，還是掀起排隊搶購潮，找不到哪個藥局有賣、不清楚哪時候開賣的狀況層出不窮。

於2020年推出「敗口罩」的LINE聊天機器人（Chatbot）的微軟AI社群專家陳葵懋，運用「敗口罩」的成功經驗，以微軟Azure AI為核心，1天內快速打造「找找快篩試劑」LINE聊天機器人（Line ID：@054ehalj），民眾只要輸入位置，「找找快篩試劑」可立即告知附近藥局與快篩劑庫存，用人工智慧技術解決民眾最關心的問題。

陳葵懋指出，從之前的「敗口罩」到現在的「找找快篩試劑」，都是以非營利且快速便民為出發點，皆架構在微軟Azure的雲端環境，並選擇以在台普及率高的LINE聊天機器人讓民眾更便於使用，也可省下UI設計的時間，專注於資料串接。同時，「找找快篩試劑」聊天機器人搭載微軟Azure AI認知服務中的「問題解答」服務，使用者可以透過分享GPS位置，得知附近藥局的快篩試劑即時庫存；若不想分享GPS位置，也可透過文字輸入地址或路名找藥局。

體恤民眾因為疫情緊繃可能會有情緒反應或更多購買問題，陳葵懋也決定使用Azure AI認知服務中的「自然語言理解」服務，透過AI語意與意圖的識別，除了可解決因為每個人的表達方式不同，無法根據事先擬定的問題清單進行統一處理的問題，還可快速區分出該段文字屬於地址查詢、抱怨、或者是其他問題的詢問，進一步決定要提供藥局資訊、使用方式或者是安撫性資訊。

此外，「找找快篩試劑」後端也採用Azure資料平台相關服務。陳葵懋指出，系統主要串接政府公用資料集，但有可能因為大量使用產生延遲或系統當機等問題，透過讓聊天機器人直接連結Azure資料庫，可利用現有資料庫快速回應詢問。不僅如此，透過快篩試劑的數據蒐集，後端可利用Power BI進行數據分析，協助未來在資源配送建議。

快篩 AI 口罩

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