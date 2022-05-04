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影／聯邦快遞貨機通報胎壓異常 桃機消防隊跑道待命

攝影中心 / 記者黃仲明／桃園機場即時報導
聯邦快遞貨機FX-5017由拖車拖離跑道。圖／讀者提供
聯邦快遞貨機FX-5017由拖車拖離跑道。圖／讀者提供

聯邦快遞一架貨機自安克拉治機場起飛後，因系統提示胎壓異常，機組員擔心航機降落桃園機場時可能發生爆胎的情況，事先通報我方需要在降落時提供地面消防車組支援，所幸今天（4日）下午3時許降落桃園機場時安全降落，航機也將進行檢修。

據了解，聯邦快遞FX-5017安克拉治飛台北貨機於安克拉治起飛後，因系統顯示胎壓異常，機師擔心落地時可能會發生爆胎的情形，事前便通報我方航管單位，請求降落時派遣消防車待命，塔台隨即轉告桃機公司航務處。

桃園國際機場接獲通報後，立即通知相關單位，消防大隊也在航機降落前至北跑道待命，所幸該航班於下午3點05分安全降落桃園機場北跑道，桃機公司航務處也派員前往現場關心，最後航機由拖車拖離跑道。

聯邦快遞貨機FX-5017胎壓異常，桃機消防大隊於航機降落前至跑道旁待命。圖／讀者提供
聯邦快遞貨機FX-5017胎壓異常，桃機消防大隊於航機降落前至跑道旁待命。圖／讀者提供

桃園機場 桃機 機師

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