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報稅免出門免讀卡機！遠傳門號身分認證超方便
報稅季到來，遠傳電信續推行動電話身分認證功能，方便用戶在家即可完成報稅，無須準備讀卡機與自然人憑證，即可在個人電腦或手機使用遠傳門號進行報稅身分認證，省時又方便。為鼓勵用戶體驗遠傳多項便利的數位服務、同時輕鬆完成手機報稅，即日起至6月30日遠傳月租型用戶註冊成為「遠傳心生活」、「遠傳friDay理財+」App會員，使用行動電話身分認證功能進行手機報稅，就有機會抽iPhone 13。
根據財政部統計，去年首度推出手機報稅及行動電話認證登入機制，只要是本國納稅義務人親自申辦的月租型門號，就可以在報稅時以4G或5G行動網路連線進行個人身分認證，報稅較以往更簡便、快速，吸引近84萬戶採用。今年財政部改版升級2.0，手機認證報稅功能再進化，通過認證後可編修配偶、受扶養親屬、所得及扣除額資料，更方便民眾使用，並且新增行動支付及電子支付帳戶方式，繳納稅款更便利。
遠傳積極擴大各項數位服務，「遠傳心生活」App服務涵蓋生活中的食衣住行以及各項遠傳電信服務，還可隨時掌握新知及實踐公益，也大方送出遠傳幣回饋用戶，推出至今總用戶數超過350萬人，每日也有超過20萬用戶開啟App使用。「遠傳friDay理財+」App是個人理財的最佳幫手，提供存錢目標進度管理，還可線上開戶、綁定合作數位銀行帳戶、查詢銀行利率尋找最適合自己的存款方案，以及提供線上繳費、會員卡數位收納等多項生活便利服務。
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