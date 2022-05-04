快訊

獨／遭徐巧芯爆快篩劑與綠營有關 蔡煌瑯胞兄回應了

估北市3天後破萬 柯文哲：全台增至3、4萬確診數會黑掉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

報稅免出門免讀卡機！遠傳門號身分認證超方便

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
報稅免出門、免讀卡機，遠傳門號身分認證超方便。圖／遠傳電信提供
報稅免出門、免讀卡機，遠傳門號身分認證超方便。圖／遠傳電信提供

報稅季到來，遠傳電信續推行動電話身分認證功能，方便用戶在家即可完成報稅，無須準備讀卡機與自然人憑證，即可在個人電腦或手機使用遠傳門號進行報稅身分認證，省時又方便。為鼓勵用戶體驗遠傳多項便利的數位服務、同時輕鬆完成手機報稅，即日起至6月30日遠傳月租型用戶註冊成為「遠傳心生活」、「遠傳friDay理財+」App會員，使用行動電話身分認證功能進行手機報稅，就有機會抽iPhone 13。

根據財政部統計，去年首度推出手機報稅及行動電話認證登入機制，只要是本國納稅義務人親自申辦的月租型門號，就可以在報稅時以4G或5G行動網路連線進行個人身分認證，報稅較以往更簡便、快速，吸引近84萬戶採用。今年財政部改版升級2.0，手機認證報稅功能再進化，通過認證後可編修配偶、受扶養親屬、所得及扣除額資料，更方便民眾使用，並且新增行動支付及電子支付帳戶方式，繳納稅款更便利。

遠傳積極擴大各項數位服務，「遠傳心生活」App服務涵蓋生活中的食衣住行以及各項遠傳電信服務，還可隨時掌握新知及實踐公益，也大方送出遠傳幣回饋用戶，推出至今總用戶數超過350萬人，每日也有超過20萬用戶開啟App使用。「遠傳friDay理財+」App是個人理財的最佳幫手，提供存錢目標進度管理，還可線上開戶、綁定合作數位銀行帳戶、查詢銀行利率尋找最適合自己的存款方案，以及提供線上繳費、會員卡數位收納等多項生活便利服務。

即日起至6月30日遠傳月租型用戶註冊成為「遠傳心生活」、「遠傳friDay理財+」App會員，使用行動電話身分認證功能進行手機報稅，就有機會抽iPhone 13。圖／遠傳電信提供
即日起至6月30日遠傳月租型用戶註冊成為「遠傳心生活」、「遠傳friDay理財+」App會員，使用行動電話身分認證功能進行手機報稅，就有機會抽iPhone 13。圖／遠傳電信提供

理財

延伸閱讀

別白跑一趟！ 國稅局受理報稅加班時間調整為這幾天

線上報稅 保護個資三關鍵

26萬戶完成綜所稅申報 逾4成採手機報稅

報稅首日逾15.3萬戶申報 六成五採行動電話認證

相關新聞

衛生紙恐掀漲價潮？ 王美花：鼓勵賣場持續設平價專區

國際原物料上漲，這次牽動衛生紙業者神經，大賣場好市多（Costco）宣布自有品牌衛生紙每串調漲30元、調幅近9%，其他造...

從NFT OG藏家變身元宇宙「屍王」 余文樂：若我一個人做不會成功

你非常熟的話，就會知道Web 3.0的世界缺乏什麼，以後該往什麼方向，所以我很坦白説，如果我一個人做也不會成功。

台東縣府推端午返鄉專車 民眾憂變「類專車」

因應民眾端午節返鄉需求，台東縣政府與台鐵合作加開端午節「返鄉專車」，並於5日零時開放台鐵購票系統訂票，預計加開樹林往返台...

防疫採買怎麼選？ 專家推「營養耐放7食材」增強免疫力

隨著確診人數、自主健康管理人數攀升，在居隔期間要如何維持自身健康的飲食、提高身體免疫力成為重要的課題之一。日前營養師高敏敏在臉書社團發文分享「居家照護營養懶人包」，跟民眾分享在採買食材時要如何選擇保存期限較長又富含營養價值的食物，在疫情升級的非常時期也能精準購買、不囤貨。

北藝中心7月開幕 多元節目美不勝收

北藝中心超級大劇院首度開箱，邀請歌仔戲國寶孫翠鳳、金獅導演蔡明亮與金曲歌王桑布伊都有作品，場面令人震撼！ 開場表演《永晴之許》，由節奏錯落的鼓聲開場，忽然轉為如流水般的編竹聲，劇場上方的粉紅色燈光漸

快篩購買點、剩餘量快速查！微軟AI技術助開發「找找快篩試劑」LINE聊天機器人

還記得2年前疫情剛起，全民都在問「哪裡有口罩」的慌亂感嗎？最近大家的問候語變成「哪裡買得到快篩試劑？」開放快篩試劑實名制...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。