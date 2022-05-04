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愛買量販北部10分店明首賣長興家用快篩試劑 單支180元
因應國內快篩市場需求，愛買量販宣布自5月5日起於新竹以北的分店陸續開賣近期通過食藥署緊急專案製造核准長興材料所製造的家用快篩試劑，為市面上少有供應鏈在地化的檢測試劑，每盒1入，售價180元，該商品為量販超市通路首賣，透過自我鼻腔採檢，最快10分鐘內判讀結果，快速有效率。
愛買量販新竹以北地區共有10家分店，包括基隆店、忠孝店、景美店、永和店、三重店、板橋南雅店、桃園店、楊梅店、新竹店、巨城店，5月5日起陸續開賣「長興家用COVID-19抗原快速檢測試劑套組1入」，每人限購2盒，每店限量開賣，售完為止。
而到愛買量販除了採買民生用品外，還可以預先準備一些家庭常備藥，用來應對輕症的狀況。愛買量販是國內量販超市少有專業藥師進駐執業的賣場，可提供消費者用藥、保健食品諮詢服務。愛買藥妝藥師段方琪觀察，最近因為輕症在家居家照護的人變多，因此感冒藥需求大增，但要注意應正確使用藥物才不會適得其反，像是感冒藥與退燒/止痛藥不能混吃、服用退燒/止痛藥後不可喝酒、服用感冒藥後盡量別開車，以及止痛退燒藥NSAIDs（非類固醇抗發炎藥物）記得要飯後吃，若不確定可至賣場中的藥妝區進行諮詢。
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