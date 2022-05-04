愛買量販北部10分店明首賣長興家用快篩試劑 單支180元

隨著確診人數、自主健康管理人數攀升，在居隔期間要如何維持自身健康的飲食、提高身體免疫力成為重要的課題之一。日前營養師高敏敏在臉書社團發文分享「居家照護營養懶人包」，跟民眾分享在採買食材時要如何選擇保存期限較長又富含營養價值的食物，在疫情升級的非常時期也能精準購買、不囤貨。

2022-05-04 16:31