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婦罹癌切乳房重建 罩杯三級跳直逼E Cup找回自信

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
乳房檢查示意圖。圖／聯合報系資料照片
乳房檢查示意圖。圖／聯合報系資料照片

南投一名55歲陳姓婦人2年前罹患乳癌，接受左側乳房全乳切除及腋下淋巴腺手術及放射線治療，完成療程後雖恢復良好，但對乳房被切除常感自卑，為此與形外科醫師討論，安排乳房重建，乳房尺寸瞬間從小B升級成大D，更找回自信。

衛福部南投醫院指出，陳婦在2年多前發現左側乳房有硬塊，就醫檢查確診為乳癌，且有淋巴轉移，經左側乳房全乳切除及腋下淋巴腺手術，並接受放射線治療。完成療程後恢復良好，但她對於乳房被切除始終耿耿於懷，甚至經常感到自卑。

陳婦為此重返尋求醫師協助，而她從小就認為其乳房不夠豐滿，又因病切除，對她打擊相當大，經與整形外科醫師討論後，決定幫雙峰升級，安排乳房重建並填入人工植體，乳房尺寸從小B變成大D，直逼E罩杯，讓她超滿意，也找回自信。

南投醫院乳房外科醫師呂明川表示，乳癌是女性癌症發生率的第一位，且有年輕化趨勢，失去乳房對多數女性而言，衝擊與失落相當大，因此手術後進行乳房重建手術，能協助女性保有身體的完整性、減少身心的衝擊，也不會影響癌症治療。

而乳房重建手術中的「立即性重建」，就是乳癌切除後立即進行乳房重建，過程中可使用自體皮瓣或植入物（如矽膠）進行重建，外科醫師會盡量保留皮膚，除了可減少一次麻醉的風險，也能降低患者對外觀改變的失落感，減少心理負擔。

另一種為「延遲性重建」也就是在療程告一段落後，再至診間與整形外科醫師進行溝通討論，待醫師了解患者對乳房的想法與期待後，進行手術，仍可恢復患者乳房外型，對側乳房亦可同時做隆乳或提乳等調整，來達到理想的外觀。

衛福部南投醫院乳房外科醫師呂明川（中）手術示意圖，非文中病人。圖／南投醫院提供
衛福部南投醫院乳房外科醫師呂明川（中）手術示意圖，非文中病人。圖／南投醫院提供

醫師 手術 乳癌

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