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首創百項環保減碳作為 華航永續示範航班今晨啟航

攝影中心 / 記者黃仲明／桃園機場即時報導
華航推廣機場數位化服務，鼓勵旅客使用網路自助報到及電子登機證等，減少紙張耗用。圖／華航提供
華航推廣機場數位化服務，鼓勵旅客使用網路自助報到及電子登機證等，減少紙張耗用。圖／華航提供

華航空響應天合聯盟SkyTeam「永續飛行挑戰」（The Sustainable Flight Challenge, TSFC），今天（4日）特別安排CI-753台北-新加坡班機做為永續示範航班，以ECO服務為核心理念，從航路節油、機坪作業、網路報到至機上餐點與服務用品等，首創高達近百項環保、減碳作為，期盼與旅客攜手打造永續飛行環境，締造國內航空產業里程碑。

華航表示，天合聯盟推動會員航持續致力永續發展，邀集成員航空公司共同參與第一屆「永續飛行挑戰」，運用知識交流分享的方式進行友誼性競賽，參賽航空公司挑選現行任一中程或長程航線，以環保永續方式營運航班。華航以隊名「紅梅揚姿」（Plum Blossom）執飛中程航線CI-753台北-新加坡永續示範航班，飛行時間約4小時35分鐘，並挑戰航班永續價值最大化，未來將在可行的範圍內，逐步推展相關作為。

華航指出，永續示範航班選擇航路時，以耗油量較少的空層飛行，也鼓勵旅客乘坐大眾交通工具前往搭機，並響應永續飛行挑戰任務，包含參與碳抵換 (ECO Travel)、預選機上餐點、自助報到、填寫電子版健康聲明書、永續飛行挑戰 e 化問卷、免稅品預購、自備免稅品環保袋及自帶環保杯、餐具等8項，完成每項任務將額外回饋100哩，最多回饋高達800哩，較正常哩程回饋增值40%，藉此喚起旅客在旅程每一刻的永續環保概念。

為減少紙張耗用，旅客也可以透過全新上線的「華航雲端書坊」下載逾百種電子刊物，並使用網路自助報到及電子登機證等機場數位化服務；同時運用機上文娛系統播放環保登機影片與宣導節目，倡導「台灣之美、永續華航」的理念，客艙服務用品如枕頭、毛毯、餐桌布、防護包、免稅品購物袋等皆以再生環保材質製造。

機上也提供循環經濟用品「華航環保旅行包」，利用機上淘汰救生衣再製而成，包內用品使用在地栽種作物製作有益身心的產品，提醒旅客環保、再利用的永續意識。同時為旅客提供的防護包結合「減碳交通平台」理念，內附QR code小卡贈送機捷85折優惠，推廣「低碳飛行服務」、「綠色陸地運輸」及「綠色旅遊消費」，並於綠色商城建構華航eMall連結，形成完整的綠色循環理念。

餐食部分，華航也履行珍惜食物理念，根據航班人數執行貴賓室剩食管理；永續航班機上餐點以台灣在地當季食材為主，降低餐點生命週期碳排放量；並執行精確量化製餐及供餐作業，避免食物浪費。創新推出「蔬食套餐」，包含菠菜玉子卷、蒸福袋釀蔬寶及綠竹筍山藥捲佐紫米飯等料理，推廣低碳飲食及台灣精緻蔬食文化。旅客也能選擇「低碳套餐」，以高蛋白質為基底的雞肉或海鮮主菜搭配新鮮蔬果；機上飲品部分則選用碳足跡認證礦泉水、氣泡水及台灣在地冷壓蔬果汁。

為貫徹減塑目標，永續航班除鼓勵旅客自帶環保杯外，經濟艙餐具刀叉包裝改為MFG專利無塑紙材，並制定客艙廢棄物分類回收計畫，也設定減量一次性塑膠及空中廢棄物、人均餐食管理目標，邀請旅客共同落實聯合國永續發展目標（SDG12）確保永續消費及生產模式，守護美好地球。

華航積極落實2050年淨零碳排目標，力行「機隊更新」、「機身減重」、「航務優化」、「維運精進」等四大節油策略進行減碳，亦持續以創新思維優化作業流程，如機邊裝卸載作業資料全面電子化，減少紙張列印，也降低作業異常機率；並依照航班訂位貨型及貨況運送需求，導入輕量櫃載運貨物及行李，既減輕重量又節省油耗；2021年起使用電動拖車替代燃油動力車執行機邊作業，減少廢氣與碳排放，打造友善零污染的健康環境。

為落實永續供應鏈管理，華航以友善環保為己任，是國內第一家推動完整ISO 14001、50001、14064等企業環境、能源、溫室氣體管理系統的航空公司，機隊節油績效名列全球績優行列，並引領台灣航空業推動永續航空燃油添加試行作業；連續六年榮獲道瓊指數（DJSI）績效評比肯定，並奪得全球航空業第二名佳績，連續八年蟬聯「台灣企業永續獎」及連續三年獲得「全球企業永續獎」。華航持續以「成為台灣首選航空公司」的願景，為企業永續發展努力不懈。

華航響應天合聯盟永續飛行挑戰(TSFC)，特別安排 5/4 CI-753 台北-新加坡班機做為永續示範航班，期盼與旅客攜手打造永續飛行環境。圖／華航提供
華航響應天合聯盟永續飛行挑戰(TSFC)，特別安排 5/4 CI-753 台北-新加坡班機做為永續示範航班，期盼與旅客攜手打造永續飛行環境。圖／華航提供
華航永續示範航班，客艙服務用品如枕頭、毛毯、餐桌布、免稅品購物袋等皆以再生環保材質製造，另也提供旅客循環經濟用品「華航環保旅行包」，利用機上淘汰救生衣再製而成，提醒旅客再利用的永續意識。圖／華航提供
華航永續示範航班，客艙服務用品如枕頭、毛毯、餐桌布、免稅品購物袋等皆以再生環保材質製造，另也提供旅客循環經濟用品「華航環保旅行包」，利用機上淘汰救生衣再製而成，提醒旅客再利用的永續意識。圖／華航提供
華航力行減碳環保，使用電動拖車替代燃油動力車執行機邊作業，減少廢氣與碳排放；也導入輕量櫃載運貨物及行李，減輕重量及節省油耗，打造友善零污染的健康環境。圖／華航提供
華航力行減碳環保，使用電動拖車替代燃油動力車執行機邊作業，減少廢氣與碳排放；也導入輕量櫃載運貨物及行李，減輕重量及節省油耗，打造友善零污染的健康環境。圖／華航提供
華航永續示範航班，創新推出「蔬食套餐」，包含菠菜玉子卷、蒸福袋釀蔬寶及綠竹筍山藥捲佐紫米飯等料理，推廣低碳飲食及台灣精緻蔬食文化。圖／華航提供
華航永續示範航班，創新推出「蔬食套餐」，包含菠菜玉子卷、蒸福袋釀蔬寶及綠竹筍山藥捲佐紫米飯等料理，推廣低碳飲食及台灣精緻蔬食文化。圖／華航提供

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