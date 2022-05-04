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花蓮端午返鄉實名制專車 18日開放上網訂票

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府端午連假返鄉專車，18日起開放購票，車票實名制。本報資料照片
花蓮縣政府端午連假返鄉專車，18日起開放購票，車票實名制。本報資料照片

花蓮縣政府推出實名制端午節返鄉專車，台北、花蓮往返各1班直達列車，於5月18日中午12點至下午4點開放網路訂票，全票200元，縣府提供南區接駁車，方便民眾搭乘。

今年6月3日即是端午節，有3天連假，縣府民政處表示，返鄉專車為PP自強號，每列共566個座位，包含6張愛心票。台北往花蓮於6月2日晚上7點51分搭車，10點24分抵達花蓮站；花蓮往台北為6月5日下午2點23分，下午4點59分到台北站。

民政處指出，只要是設籍花蓮者，（或身分證U開頭）及配偶、直系血親及配偶，非縣民於花蓮工作者及配偶等，都可憑身分證、戶口名簿、工作證明文件等購買實名制車票

縣府訂於18日中午12點至下午4點，在「花蓮縣政府全球資訊服務網—熱門連結—111年端午節返鄉專車訂票」上網訂票，一般訂票每人可訂4張，票價200元，愛心票每人單程限購2張，票價100元，額滿即候補登記。

民政處表示，取票地點分別為台北車站的花蓮返鄉專車服務台、花蓮縣政府民政處。因返鄉專車採實名制，僅限本人搭乘，不得轉售或轉讓，乘車時需出示身份證明文件才能上車。

另外，民眾可憑專車乘車證，免費轉乘南區接駁車，南下停靠壽豐、鳳林、光復、瑞穗及玉里等站，北上也有免費接駁車，乘車時間等相關資訊可至民政處網站查詢。

花蓮縣政府端午連假返鄉專車18日起開放購票，並有客運接駁。本報資料照片
花蓮縣政府端午連假返鄉專車18日起開放購票，並有客運接駁。本報資料照片

花蓮 實名制車票 端午節

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