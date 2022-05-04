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防疫採買怎麼選？ 專家推「營養耐放7食材」增強免疫力

聯合新聞網 / 綜合報導
營養師高敏敏列舉7類營養又耐放的食材，建議民眾居隔期間仍要均衡飲食。圖擷自Facebook
營養師高敏敏列舉7類營養又耐放的食材，建議民眾居隔期間仍要均衡飲食。圖擷自Facebook

隨著確診人數、自主健康管理人數攀升，在居隔期間要如何維持自身健康的飲食、提高身體免疫力成為重要的課題之一。日前營養師高敏敏在臉書社團發文分享「居家照護營養懶人包」，跟民眾分享在採買食材時要如何選擇保存期限較長又富含營養價值的食物，在疫情升級的非常時期也能精準購買、不囤貨。

高敏敏提到，疫情期間在家吃飯的次數增加，但並不代表只能吃水餃、泡麵等較為方便、迅速的食物，「希望大家都能買對東西、適量購物，畢竟採買不是要大量囤貨，而是在減少出門的次數之餘還能吃的更安心、更健康，所以食材上的選擇就非常重要」，她列舉7類耐放又營養的食材推薦民眾購買：

1.保存期限較長的乳製品：奶粉、保久乳、起司、乳酪

2.耐久放蔬果：乾香菇、洋蔥、紅白蘿蔔、蘋果、芭樂

3.冷凍蔬果：冷凍莓果、冷凍蘆筍、花椰菜米

4.可久放的優質蛋白：冷凍毛豆、黃豆、黑豆、冷凍肉品、盒裝豆腐、凍豆腐

5.全穀雜糧類：麥片、糙米、全穀米、地瓜、馬鈴薯

6.堅果種子類：堅果、堅果棒、芝麻、無糖花生醬

7.罐頭類：魚罐頭、蕃茄罐頭、蘑菇罐頭、幼筍罐頭、鷹嘴豆罐頭、玉米罐頭

高敏敏補充，乳製品可以提供身體「鈣」的來源，「保久乳沒有加防腐劑，跟鮮奶一樣營養」，而耐久放的蔬果及冷凍蔬果類則可以抗發炎、提供保護力及豐富的營養，她也建議民眾選擇全榖雜糧類等非精緻澱粉，可以獲取更多營養。此外，耐久放的優質蛋白，如盒裝豆腐、冷凍肉品等能鞏固身體的免疫細胞，堅果種子類也有同樣「維持免疫力」的效果。最後就是許多家庭的常備罐頭食品，高敏敏建議選擇少鹽、少糖的罐頭比較健康，「魚罐頭可以選水煮鮪魚、沙丁魚為主」。

疫情 居家照護 健康管理

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