快篩陽性者愈來愈多 台北榮總設視訊門診採分流處理

台北榮總配合防疫政策，避免不必要接觸風險，將新設「快篩陽性視訊門診」，並針對不同染疫風險的民眾，增設兩處戶外採檢站，預計自今天起開放預約，明天上午9時正式啟用。

台北榮總自4月下旬已經擴大提供通訊門診，服務病情穩定的慢性病患者，但近日快篩陽性的民眾愈來愈多，因此另增設「快篩陽性視訊門診」，鼓勵民眾優先利用這項服務由醫師線上詢問，並依病情嚴重程度採取分流處理：

一、對於「無症狀或是輕度症狀」者，醫師將在視訊門診開立PCR採檢單、3日處方箋及衛教單，並且鼓勵使用本院APP完成線上付費。建議民眾在24小時內到急診外的防疫篩檢站快速完成採檢與領藥。若是不需要來院做PCR採檢者，亦可透過視訊門診由本院將處方箋寄給民眾，方便家人在社區藥局領藥。

二、若醫師評估病人已有「中、重度症狀，或是合併其它疾病時」，將請病人直接到急診室，由急診醫師安排採檢與後續治療。

另外，對於社區民眾沒有自行快篩但仍有PCR採檢需求者，台北榮總在孝威館運動場外新設置「社區採檢站」，自即日（5月4日）起同步接受網路預約掛號，5月5日（周四）起正式啟用，採檢後回家等候醫院通知結果，以減少動線交叉的感染風險。

快篩陽性視訊門診 https://reurl.cc/Gxo7rD

社區採檢站 https://reurl.cc/p1W7mr

遠距視訊門診 https://reurl.cc/3ojGNV