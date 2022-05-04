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製造業十大碳排企業占總量近4成 環團籲應更積極減碳

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
環團今天召開記者會表示，2020年，製造業前十大碳排企業排碳量，就占了全台灣的38％，認為這些企業，應該積極投入減碳行動。圖／取自綠色公民行動聯盟臉書
環團今天召開記者會表示，2020年，製造業前十大碳排企業排碳量，就占了全台灣的38％，認為這些企業，應該積極投入減碳行動。圖／取自綠色公民行動聯盟臉書

國發會公布台灣淨零轉型路徑，預計將把2050年淨零碳排目標明確入法；環團說，台灣要真正達成淨零目標，關鍵在於碳排大戶如何減碳；環團今天召開記者會表示，2020年，製造業前十大碳排企業排碳量，就占了全台灣的38％，認為這些企業，應該積極投入減碳行動。

綠色公民行動聯盟、地球公民基金會，以及環境權保障基金會召開記者會，公布十大排碳企業，認為企業應該投入更多心力，致力於減碳；積極投資減碳行動促成產業鏈淨零轉型，並支持、響應對減緩氣候變遷有積極意義的政策與國際倡議。

被環團點名的企業，最大排碳源為台塑石化，環團指出，排放了全國9.7％的溫室氣體，加上同為石化業的台塑、南亞、台化、中油、長春石化，六間石化業排碳大戶就占了全台灣21.8％的排碳量。

此外，除了石化業外，鋼鐵業的中鋼集團，也有兩間企業上榜，中鋼與中龍鋼鐵共占台灣總碳排的10.8％；另外兩間，則是台積電(占3.5％)、台泥(占1.7％)。

綠色公民行動聯盟研究員陳震遠表示，十大碳排企業中，有八家提出2050淨零碳排目標，中龍鋼鐵與長春石化並未提出2030年與2050年的減量目標。然而有提出減量目標的企業，往往設定對自己有利的基準年，讓減量比例變得比較好看。

他表示，綠盟以2019年為基準年計算企業減碳承諾，發現各企業的2030減量目標，均遠低於聯合國IPCC報告提出全球淨零路徑要減碳43％的目標，也遠低於綠盟與美國西北太平洋實驗室合作研究提出的台灣製造業淨零路徑，製造業部門要減碳50％的目標。

地球公民基金會副執行長王敏玲表示，前十大碳排企業中，其中有一半與高雄密切相關，包括中鋼、中油、台塑工業、南亞塑膠、長春石化，在高雄小港、林園、仁武、大寮設有工廠。

她表示，中鋼碳排放全在高雄，中油在高雄的碳排放則佔了78.54％，而台塑工業與長春石化在高雄的碳排放則分別占42.95%、15.75％；光中鋼、中油、台塑工業、長春石化這四家2020年在高雄就排放了大約2878萬噸CO2，約占高雄市溫室氣體淨排放量的54% ，是高雄極大的碳排負擔。

減碳 中油 碳排放

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