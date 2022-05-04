學校防疫無所適從 學童急需快篩劑

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「國中小學童打疫苗人數少，呼籲教育部、衛福部配給更多快篩試劑，讓學校安心防疫！」全國家長會長聯盟（全長聯）等教育團體4日聯合召開記者會，呼籲政府給學校更多快篩試劑。全長聯副理事長劉名揚說，全國3日19歲以下民眾陽性率高達21.8%，家長容易因工作無法協助小孩，希望學校發更多快篩試劑，也較能及早發現確診。

學校要有更多快篩

劉名揚表示，全國3日19歲以下民眾陽性率高達21.8%，而台南市12歲以下學童的確診比例也達到19%，已有13所小學停課，疫情攀升速度非常快，但現在教育部發的50萬快篩劑是給居隔者，教育現場卻沒有快篩劑，小朋友若有任何症狀，老師也無法及時處理，政府還說快篩確診陽性才能PCR，希望政府能提供學校快篩劑。

新北市教師會副理事長李文良呼籲衛福部與教育部將防疫重點放到學校。他分析，大人多數已打完三劑疫苗，但學童多數仍未施打疫苗，唯一的防疫武器除了口罩以外，就只剩快篩試劑。政府說要與疫共存，卻還要搭配快篩檢驗，但現在排隊也不容易買到，希望能在學校快篩、減輕家長負擔。

李文良也舉例說，許多小朋友都不敢作快篩，家長有時在小朋友哭鬧下也不一定會幫忙快篩。他建議，許多耳鼻喉科的看診量能因疫情下降，希望政府能調動這些資源到學校，搭配快篩讓更多確診學童能及早發現，讓課程安排更順利。

醫療量能難負荷

「我親人3+4隔離完，都沒有拿到快篩試劑！」新北市教師會副理事長蔡太裕呼籲，應該仿效澳洲防疫政策，學生至少要拿到2劑到5劑快篩，讓學生可在假日快篩，若有症狀隔天就不用到學校。國中家長代表陳嘉元則呼籲政府明確防疫指引，否則學校要停課還是採取遠距，從校長到基層教師都無所適從。

國小家長代表林珊如則直言，疫苗現在打下去也不會馬上生效，而她在急診工作的朋友私下跟她透露，醫療量能已經難以負荷，許多醫院也出現院內感染，希望能給學校有更多快篩，讓未受保護的學童增加更多保障、及早發現確診，減少校內感染機率。

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