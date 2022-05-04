孕婦鼻血流不停危及母子！「鼻顎動脈結紮術」解危

新北一名38歲賴太太懷上第三胎，但左側鼻腔卻從懷孕8個月開始頻頻無預警流鼻血，懷孕9個月時更嚴重，反覆進出急診室，經檢查也沒有慢性病或服用抗凝血藥物。台北慈濟醫院指出，該案例很罕見，主因為體內荷爾蒙改變造成，與病患討論後先剖腹產，並接著執行「鼻顎動脈結紮術」，擺脫鼻血流不停的困擾。

醫院說明，賴太太就醫後一直難以止血，之後住院兩天期間，止血針、止血藥物都用盡，考量患者為「妊娠性鼻炎」，懷孕已近39週，在與病人及家屬討論後會診婦產科行剖腹產，並對鼻子做手術。

台北慈濟醫院耳鼻喉科主治醫師許庭瑋指出，透過鼻咽內視鏡檢查顯示，鼻黏膜腫脹和血管擴張，但沒有鼻腔腫瘤和明顯的出血點；左側鼻腔雖然持續以塞滿紗布和管路氣球加壓止血，但血液仍會往下倒流到呼吸道，引發嗆咳，所以醫護人員每2至3小時就要協助清除喉嚨血塊，相當不舒服。

母體在持續慢性失血的情況下，不只母親會貧血，也無法提供胎兒足夠的血液，因此在產後直接執行「鼻顎動脈結紮術」，即以鼻內視鏡深入左側鼻腔，找到蝶顎動脈後，電燒血管，根除出血。

臨床上，大量鼻血但找不到明確傷口時會用結紮手術治療，不太會有後遺症，且結紮後周邊小血管會代償性增生，補足原來所需的血流供應。手術後，賴太太的鼻血順利停止，跟嬰兒一起健康出院。

許庭瑋說明，在台灣約有2到3成的孕婦會因為「妊娠性鼻炎」出現鼻塞、打噴嚏、流鼻水等症狀，這主要是因為懷孕時人體大量分泌雌激素和黃體素，使鼻黏膜腫脹、血管擴張所致，而懷孕期間體內血容量增加，鼻出血的機率也會是非懷孕女性的3倍。

多數孕婦的鼻血可以在自行加壓後緩解，因懷孕造成頑固性大量鼻出血算罕見，原因單純為體內荷爾蒙改變造成，即便抽血檢查，多項數據都是正常，一般產後都能順利改善。