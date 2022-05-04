0到2歲公托不足 婦團諷：政府神隊友見首不見尾

母親節將至，婦女新知基金會今舉辦記者會指出蔡英文總統日前在臉書再度宣示「0到6歲國家一起養」、「增加平價托育名額」，但仔細檢視，0到2歲公共托育資源不足且不均，去年新生兒近15.4萬，全國可收托人數卻不到1萬，送托率僅1成7，且雙北托育資源就占全國5成5，0到2歲公托服務資源長期匱乏，導致多數媽媽無法出門工作，低薪單親媽媽、受暴婦女處境又更為艱難。

婦女新知基金會董事長姜貞吟說，政府長期漠視0到2歲公托資源嚴重不足、城鄉不均的問題，政府所謂的神隊友角色，只能說是神龍見首不見尾，在雙北以後更幾乎看不到，而地方政府管理鬆散，托育品質也不見得令人安心。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉則表示，衛福部已經宣佈金年8月將調高0到2歲托育補助，從每月7000元提高至8500元，但如果新北市同意托嬰收費調漲2000元，等於是家長拿到手的補助完全被業者吃掉，另外還得再多掏錢，對減輕家長負擔非常有限。

她說，地方政府依法有責任要做好托育定價管理，新北市托嬰漲價凸顯了各縣市政府在托育收費定價上的黑箱，包括定價計畫標準、成本資訊、決策過程都向來模糊不清，地方政府決策時應掌握、參採各鄉鎮區的家戶總所得、托育家長的平均薪資、托育平均成本，並且讓民眾充分知悉。

有1歲孩子的梁筱婕說，托育補助原本讓她以為前進了一步，沒想到根本是在原地踏步。家長不是盲目反對漲價，而是想要清楚知道托育機構考量的原因是什麼？漲價的錢用在什麼地方、漲價幅度是依據什麼條件決定、漲價後是否有更好的托育品質、托育人員的勞動條件是否能提升？

台灣婦女展業協會秘書長林香如則指出，就協會服務經驗看，有小小孩且有急迫經濟壓力的單親媽媽，在托育政策不友善的狀況下，沒辦法進到她想要的勞動市場，無法穩定就業，因而落入近貧的弱勢處境。

東吳大學社工系教授洪惠芬說，單親媽媽的高貧窮風險，跟她們普遍因婚育而中斷工作的就業歷程有密切關聯。女性就業歷程高度受制於照顧者生涯的困境，但貧窮者相較於中上階層女性，又更缺少家庭照顧的外包資源，因此更需要平價、品質良好的公共托育。普及化的公托不僅能讓女性免於中斷就業，也是促成女性得以再就業、更早回到職場的重要制度基礎。

姜貞吟說，為保障地方媽媽的工作權，呼籲政府儘速落實公共托育建置，全國332個鄉鎮市區，應每一鄉鎮市區至少提供一處0到2歲公共托育服務資源，各地方縣市公共化及準公共托育收費調整時，定價管控則應在該縣市育齡家長的家庭可支配所得的10到15%，並公開相關數據指標，供外界檢視收費是否合理。