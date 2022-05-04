預防更重要！3招辨別女性落髮危機 手指梳頭髮是指標

別以為只有男生有落髮危機，隨著生活壓力大，環境污染等，女性也可能有落髮危機，HIT髮學苑專業講師Keddy表示，女性發現落髮時，都已經有明顯徵狀，但其實有3招日常觀察，看是否有落髮初期徵狀，提早發現才能夠預防。

女性會有落髮的狀況，包括雄性禿、圓形禿（壓力型落髮）、產後落髮與更年期，其中雄性禿需要專業評估解決，但有些初期落髮徵兆可以先知道。

一、手指梳法

可以用手指梳髮來測試掉髮狀況，將兩手深入頭髮，向上拉，每拉一次若有3根以上落髮，就要注意。

二、搓髮檢測

拿起10～15根髮絲，指尖旋轉成一束並向外輕拉，若髮絲有被扯落幾根下來，也是有初期落髮徵兆。

三、晨間檢測

睡覺前，在枕頭上鋪上毛巾，起床後檢查頭髮，若有超過3～5根且有小白點的頭髮，代表髮根的強健度明顯減弱。