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預防更重要！3招辨別女性落髮危機 手指梳頭髮是指標
別以為只有男生有落髮危機，隨著生活壓力大，環境污染等，女性也可能有落髮危機，HIT髮學苑專業講師Keddy表示，女性發現落髮時，都已經有明顯徵狀，但其實有3招日常觀察，看是否有落髮初期徵狀，提早發現才能夠預防。
女性會有落髮的狀況，包括雄性禿、圓形禿（壓力型落髮）、產後落髮與更年期，其中雄性禿需要專業評估解決，但有些初期落髮徵兆可以先知道。
一、手指梳法
可以用手指梳髮來測試掉髮狀況，將兩手深入頭髮，向上拉，每拉一次若有3根以上落髮，就要注意。
二、搓髮檢測
拿起10～15根髮絲，指尖旋轉成一束並向外輕拉，若髮絲有被扯落幾根下來，也是有初期落髮徵兆。
三、晨間檢測
睡覺前，在枕頭上鋪上毛巾，起床後檢查頭髮，若有超過3～5根且有小白點的頭髮，代表髮根的強健度明顯減弱。
想要預防落髮，專家建議維持健康的生活習慣，也要攝取足夠營養，髮肌保養也很重要，juliArt希沛絲賦活露加入高濃度專利蘊髮成分NcPA皙玻酸與鋸棕櫚，可活絡髮根與滋養頭皮，並平衡油脂和強韌髮根。
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