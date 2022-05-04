台東縣府推端午返鄉專車 民眾憂變「類專車」

因應民眾端午節返鄉需求，台東縣政府與台鐵合作加開端午節「返鄉專車」，並於5日零時開放台鐵購票系統訂票，預計加開樹林往返台東各1專列。不過，民眾憂台鐵工會依法休假，屆時「返鄉專車」變成「類專車」。縣府表示，台鐵允諾不會發生無火車可搭。

縣府表示，推出端午節返鄉專車是和台鐵局溝通規畫好，台鐵也允諾不會發生無火車可搭的情形，若真發生如舞衣勞動節情形，相關因應措施，包括退票或轉乘其他交通工具，都依台鐵局處置辦理。凡身分證字號V開頭、設籍台東縣的配偶及直系血親鄉親，都可訂車票。

今年端午節共計3天連假，因應返鄉需求，縣府與台鐵局合作推出加開樹林往返台東返鄉專車各1列次，包括6月2日下午17點55分普悠瑪6178車次、樹林開往台東及6月5日下午13點11分普悠瑪6177車次、台東開往樹林。每列車提供366座位，於本月5日零時開放訂票。另於開賣當天上午9點開放臺鐵局各電腦售票車站現場購票。

不過，由於五一勞動節台鐵企業工會依法休假不加班，導致東部幹線幾乎全面停駛，交通部推出類火車接駁因應，民眾憂心端午節台鐵工會再次依法休假，屆時「返鄉專車」變成「類專車」，恐怕返鄉之路又得受阻。

「當然會擔心火車不開啊！端午節和五一勞動節大不同。」台東吳姓市民說，勞動節畢竟只有勞工休假，但端午節是大家都休假，影響層面不同，萬一台鐵司機員又集體休假，火車不開，返家時間可能更久。另周姓市民說「花東鄉親是全台最倚賴火車，最好不要變成類專車」。

台鐵企業工會台東分會理事長張博翔說，「端午節是否依法休假，相關細節尚未討論，分會一切依台北決定」。