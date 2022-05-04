減輕急診醫護負擔 台北醫院開設新冠急門診

確診人數每日攀升，衛福部台北醫院統計，每日約有高達2000名民眾來篩檢，為能減輕第一線急診醫護負擔，院長鄭舜平表示，已於急診後方院區的戶外空間開設「新冠急門診」，昨天3小時即提供近70名病人完成篩檢、就醫、領藥。

鄭舜平表示，醫院設置「新冠急門診」提供服務對象為使用家用快篩陽性、有上呼吸道相關症狀，且滿12歲以上輕症民眾的快速診療服務，例如咳嗽、喉嚨癢、流鼻水、鼻塞、頭痛、發燒、嗅味覺異常、噁心、腹痛、腹瀉、皮膚紅疹等，供單獨動線、PCR採檢、掛號、醫師看診、現場領藥的方便快速且安全的篩檢就醫方式，也將急救資源最大程度保留給需要急救的病人。

服務時間為周一至周五上午8點30分至11點30分、下午13點30分至16點30分、晚上18點至20點30日，周六與周日為上午8點30分至11點30分、下午13點30分至16點30分。12歲以下兒童不分時段皆至兒科急診看診。