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打疫苗耳鳴？63歲男突發性耳聾 機率少醫師建議先評估

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
有63歲男子到大林慈濟醫院求診，指打完疫苗後耳鳴，醫師建議先評估。圖／院方提供
有63歲男子到大林慈濟醫院求診，指打完疫苗後耳鳴，醫師建議先評估。圖／院方提供

大林慈濟醫院近日有兩民眾打完新冠肺炎疫苗後，出現不良反應求診，主訴耳朵嗡嗡、嘰嘰叫、頭暈脹，其中一人更表示聽力下降。耳鼻喉頭頸外科主任黃俊豪建議，曾有神經痛、發炎，或手腳無力等症狀，先請醫生評估再決定是否施打疫苗。

黃俊豪說，首先求診的個案是58歲男性，在給藥服用3周後，原本頭暈與脹的症狀改善許多，但耳鳴與聽力喪失的症狀只改善一半，目前仍持續治療。

第2位病人是63歲男性，有頭暈、頭痛、失眠等症狀，治療兩周後大幅改善，但耳鳴症狀進步有限，仍持續針對症狀調整用藥，希望病況能更好些。檢查後確認輕度突發性耳聾，且排除為中耳發炎或是外傷造成，因此懷疑不良反應與施打疫苗有關。

黃俊豪指出，臨床上常見突發性耳聾個案，約有百分之80為病毒性感染。還有些慢性疾病，如血管硬化較嚴重、糖尿病，或腎臟病的高年齡患者，會因為血流不順而造成，少部分是因為頭部外傷造成的，那像最近這些打疫苗的案子，也要列入考慮。 

疫苗到底該不該打？黃俊豪提醒，儘管打疫苗會產生副作用，但多為特異體質的人才會發生，發生率並不高，民眾不需要太過擔心，建議打疫苗後曾有神經痛、神經發炎，或手腳麻、無力的者，先請醫生進行評估。

另，身體比較虛弱且有不舒服的狀況時，可選擇延後施打。若打疫苗後真引發症狀，要趕緊就醫接受治療，才能獲得改善。

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