紅黃線違停僅可撥「110」檢舉挨轟 交通部將提檢討報告

交通違規檢舉新制4月30日上路，正面表列2大類、46項民眾可檢舉項目，其中最常檢舉的紅黃線違停，若沒嚴重影響交通安全，不再開放民眾檢舉，不過若是影響交通，民眾可撥打110舉報，但也引發基層員警擔憂檢舉電話爆量，民眾則質疑光靠檢舉電話，「緩不濟急」，員警「做白工」的情況恐大增。

交通部今在立院針對全國道路標線設計及號誌做專案報告時，紅黃線檢舉也成為多名立委關注焦點之一。立委王婉諭質疑，交通部修法後，現在只有46項檢舉，其中紅黃線違停，民眾仍可透過電話、簡訊的方式通知警方處理，此舉難道不會讓警方勤務增加嗎？

王婉諭說，由於警方接獲通報後，趕去現場也需要時間，屆時搞不好違規情形已不存在，也就是違停車輛已移走，是否又會造成警方無效疲於奔命。要求交通部三個月內提出檢討措施。

對此，交通部長王國材表示，過去沒有民眾檢舉制度時，也都是警察在處理交通違規，後來開放民眾檢舉，確實發揮一定效果，但一年也增加了4百多萬件檢舉案，甚至還多是重複開單，造成基層警力負擔，所以才和警政署討論，以正向表列的方式，列出46項可檢舉項目，這些也是違規情節以較重大的項目，另民眾也可以撥打110通報警方處理。

立委林俊憲則提到，為了改善交通，交通部有開放地方主管機關可以因地制宜，試辦標線標誌，但近五年來，地方政府試辦了11件之多，覺得成效不錯後，送到交通部因為可以正式辦理，但交通部一件都沒有採納，到底是怎麼一回事？

林俊憲舉例，最近南投集集在路口試辦禊型標線，以視覺設計的方式讓用路人覺得車道變窄了，下意識就會減速，南投政府覺得成效不錯；過去高雄市政府2012年、台北市政府2020年都有類似試辦計畫，送進交通部，同樣還是不準，交通部到底標準何在？

王國材則說，2012年時自己在高雄市政府擔任交通局長，應該是自己送上來的案子，地方試辦也應該都是覺得不錯才送進交通部，會再了解一下，為什麼這麼多案都沒有採用。