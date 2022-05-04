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疫情大爆發！台東住宿僅1成 業者嘆：最慘的一次！

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣觀光協會理事長潘貴蘭強調，台東縣所有飯店旅宿從業人員都已打滿三劑疫苗，且清潔消毒工作非常落實嚴謹，民眾絕對可以放心來台東旅遊住宿。記者尤聰光／攝影
台東縣觀光協會理事長潘貴蘭強調，台東縣所有飯店旅宿從業人員都已打滿三劑疫苗，且清潔消毒工作非常落實嚴謹，民眾絕對可以放心來台東旅遊住宿。記者尤聰光／攝影

國內疫情持續爆發，加上中央針對旅行團祭出「三劑令」，衝擊台東觀光，5月份住房僅剩1成，27家飯店旅宿業者為了自救，聯合推出買2送1史上最優惠的住房方案。台東縣觀光協會表示，只要打滿3劑，都可訂購。

觀光協會理事長潘貴蘭說，這次優惠方案可說台東史上最超值的住宿優惠，凡是5月1日至6月30日止，打滿3劑訂購該方案，都可到明年6月30日前使用，目前台東縣共有27家飯店旅宿業者參與活動，供民眾選擇。

國內疫情近日單日破萬確診，加上中央針對旅行團祭出「三劑令」，使得民眾外出旅遊意願降低，原本5月是各行各業出遊的旺季，紛紛取消或延期，直接衝擊到台東觀光，目前5月份住房僅剩1成，業者嘆「旺季的寒冬」。

「住房狀況真的很慘！」台東縣旅宿商業同業公會理事長李數奼說，這波疫情來得又急又快，比去年嚴重，5月退房情況跟著疫情一樣，也是又急又快，一下從原本的7成，掉到只剩1成，同業間只好想辦法止血，推出方案。

知本溫泉富野飯店公關黃慶安說，「這是莫拉克風災以來，住房最慘的一次。」知本溫泉地區往年5月份住房平均約有6成左右，現在不到3成了，真沒有想到疫情對台東觀光衝擊這麼大，希望這方案能拉升民眾出遊台東意願。

潘貴蘭強調，台東縣所有飯店旅宿從業人員都已打滿三劑疫苗，且清潔消毒工作非常落實嚴謹，民眾絕對可以放心來台東旅遊住宿，住宿買2送1活動，可上台東縣觀光協會官網（ https://www.ttva.com.tw）查詢。

國內疫情持續爆發，加上中央針對旅行團祭出「三劑令」，衝擊台東觀光，5月份住房僅剩1成，27家飯店旅宿業者為了自救，聯合推出買2送1史上最優惠的住房方案，吸引遊客出遊台東。記者尤聰光／攝影
國內疫情持續爆發，加上中央針對旅行團祭出「三劑令」，衝擊台東觀光，5月份住房僅剩1成，27家飯店旅宿業者為了自救，聯合推出買2送1史上最優惠的住房方案，吸引遊客出遊台東。記者尤聰光／攝影

台東 疫情 旅行團

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