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台灣原生種苗也能上網訂！藥用、瀕危植物全上架

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
台灣天仙果。圖／南投林管處提供
台灣天仙果。圖／南投林管處提供

為推廣本土原生種植物，南投林管處配合林務局販售轄內特色樹種，最新一波販售品項今年5月推出，除了俗稱「羊奶頭」的民俗藥用植物「台灣天仙果」，野外族群稀少的瀕危植物「刺葉桂櫻」也上架，且限量販售，歡迎有意者上網訂購。

南投林管處指出，配合林務局推廣並推動原生樹種產業化，2020年起販售轄區內具景觀價值且木材堅韌的稀有植物「桃實百日青」，以及樹型優美、紅色扁球形種子可作飾品的「台灣紅豆樹」，這2款特色樹種也廣獲種苗業者迴響。

為讓種苗業者及有意投入原生植物繁殖的民眾有更多元選擇，今年5月起限量推出新一波販售品項仍有台灣紅豆樹，更新增台灣天仙果、刺葉桂櫻、玉山紫金牛、燈稱花等特色樹種，其中「台灣紅豆樹」是全新一批播種培育苗木。

而桑科榕屬「台灣天仙果」俗稱「羊奶頭」，是廣為人知的民俗藥用植物，因屬雌雄異株，林管處同仁須密切觀察，以掌握雌株結實期進行採種繁殖；「玉山紫金牛」耐陰性強、適合作綠籬或庭園植栽用的，種實皆為鮮紅色，相當討喜。

至於原生地區涵蓋彰化八卦山區的「刺葉桂櫻」，每年入秋後綻放優雅小白花，但野外族群稀少，農委會列為「易受害」的瀕危植物，亟待各界投入復育。有興趣可上林務局「台灣原生樹木種苗網」（https://theme.forest.gov.tw/forestplant/）查詢選購，但數量有限，售完為止。

南投林管處表示，該處也積極培育台灣蘋果、台灣山枇杷、台灣胡桃等，盼未來能對外提供，讓原生特色植物種類豐富，並在景觀綠化、生態營造、造林減碳、工藝藥用等方面一應俱全，同時呼籲種苗業者至林務局平台購苗，逐步提高原生植物在種苗市場上的能見度及普及率，降低國有森林遭未經核准採集，保護山林。

玉山紫金牛。圖／南投林管處提供
玉山紫金牛。圖／南投林管處提供
台灣紅豆樹。圖／南投林管處提供
台灣紅豆樹。圖／南投林管處提供

南投 玉山

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