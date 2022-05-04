同婚合法三年 民團批跨國同婚仍沒保障

男子林政宏4月27日凌晨持衝鋒槍到台北市萬華區「原生開發公司」外掃射後投案，犯後聲稱是「不滿友人遭砍傷而報復」，誇張行徑引起社會關注，初步了解，全案是一起上千萬元債務糾紛而起，不僅牽扯萬華芳明館、大同「威震聯盟」角頭互嗆，還發生警員被逼「鑽狗洞」事件，警方高層遭質疑「遇到黑道還輕放，是松山之亂2.0」。

2022-05-04 11:57