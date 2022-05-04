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同婚合法三年 民團批跨國同婚仍沒保障

攝影中心 / 記者曾原信／台北即時報導
台灣伴侶權益推動聯盟等團體呼籲，政府應該尊重同婚專法，保障跨國婚姻。記者曾原信／攝影
台灣伴侶權益推動聯盟等團體呼籲，政府應該尊重同婚專法，保障跨國婚姻。記者曾原信／攝影

針對同婚合法三周年，但跨國同性婚姻卻仍然未法制化，沒有保障，台灣伴侶權益推動聯盟等團體舉行記者會呼籲，政府應積極保障跨國同性伴侶權益，在國外登記結婚或伴侶，或已在我國戶政進行同性伴侶註記者，應開放依親居留，並且保證伴侶至少可來台探親。

伴侶盟指出，兩年來受全球疫情影響，至少有138對伴侶已經超過兩年無法相見，但同婚專法並沒有明文禁止跨國同婚，但全國戶政以《涉外民事法律適用法》第46條前段規定：「婚姻之成立，依各該當事人本國法。」要求雙方當事人均需來自同婚合法國家才准予登記，這導致許多跨國同婚伴侶不能被承認，伴侶盟呼籲在法制化前夕，至少提供必要協助，不要讓跨國同婚伴侶無法相見。

同婚專法 同性婚姻 疫情

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