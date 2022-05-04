台鐵五一出勤記功搞分化？王國材：他們真的做得很好

台鐵企業工會在五一勞動節當天發動不加班行動，餘萬名員工參與，不過仍有少部分同仁願意出勤，其中包含11名司機員，最後開出18列次加班車。有台鐵員工爆料，指台鐵如今對於當天出勤人員記功、記嘉獎，其中其中列車駕駛運轉人員記功一次，質疑過去即便是春節疏運也沒有記嘉獎的情況，台鐵此舉根本就是在分化員工，甚至可能還會導致出勤同仁遭職場霸凌。

對此，交通部長王國材表示，「過去都是這樣子啊」，就像春節疏運計畫結束後，做得不錯就會敘獎，更何況這次五一勞動節，他們真的也做得很好，所以就是例行的請他們檢討、敘獎，包括台鐵、公路總局、路政司、台灣高鐵公司都有指示，過去就是這樣子，沒有要分化的意思。

王國材說，就只有指示大家都辛苦了，表現很好，這四個單位自行辦理敘獎，以往也有針對基層同仁。當天每一個車站，不管是服務台還是月台、導引等，公路總局、台鐵等單位都表現不錯，即便有些車站只有一個人執勤，但所有標準作業程序全都做了。

至於工會揚言端午、中秋、國慶，甚至是11月26日投票日也可能不加班，屆時同仁若願意出勤協助疏運，是否也會比照辦理？王國材說，「看表現啊」，如果表現很好當然會繼續，這麼多人不上班，他們出勤，那天又是很大的節日，本來就要鼓勵。

王國材說，出勤的人都受到很大的壓力，整個應變計畫又做得這麼好，都應該鼓勵。

台鐵局副局長馮輝昇則說，敘獎以基層負責實質執行的同仁為主，包括乘務、站務人員。畢竟同仁原本有不加班、休假的權利，但仍出來協助旅客，完成服務工作，把旅客的不便降到最低，會依照辛勞比例和疏運服務工作的負荷度來記嘉獎。