海洋保育法在立法院擱置兩年 環團要求速審

小琉球發生了在海洋保護區內違法放置刺網，導致海龜死亡的不幸事件，凸顯海洋保護區缺乏監管的嚴重性。環團綠色和平今在立法院群賢樓門口，放置一大型海洋生態展示櫃，裡頭堆積滿滿的海洋廢棄物，呼籲立院加速審理海洋保育法。

綠色和平表示，海洋保育法已經被擱置兩年，今天展示的背景是台灣的海洋美景，去年到基隆北海岸的海洋保護區淨海，卻發現海底沒有魚，只有垃圾，如今天背景所呈現；現場也播放「大海無魚」紀錄片，影片中由三位堅持永續漁法「一支釣」的船長們，講述政府無能管理，海裡無魚而造成漁民生計困頓。

綠色和平海洋專案主任鍾孟勳說，台灣海洋危機迫在眉睫，海洋保育法草案在立院完成一讀，不應該一拖再拖，否則恐將面臨更嚴重的生態浩劫。台灣沿近海的漁獲量僅剩30年前的一半，有20類魚種的漁獲量更是減少超過90%，漁業產值減少279億。此外，鯨鯊、龍王鯛和鯨豚等珍稀的海洋生物，也因缺乏有效的監管而瀕危。

內政委員會召委張宏陸允諾本會期排審，加速立法進度，待行政院院版送入立院後，盡快審議三讀，讓主管機關有法制做為基礎，提出更多促進海洋保育的政策。