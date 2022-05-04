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賣個防蚊液也有事 違反環境用藥法新北年罰576萬

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
環保局人員進行環境用藥商品稽查。圖／新北市環保局提供
環保局人員進行環境用藥商品稽查。圖／新北市環保局提供

隨著網路普及，不少民眾工作之餘會上網經營平台賺點外快，市面上普遍的防蚊液、驅蚊掛片也多有人賣，不過這種環境用藥需要許可證才能販售，不少民眾不知情被查獲開罰，光是去年新北市環保局就查獲103件環境用藥違規案，開罰576萬元，其中6成違規案就是網路巡查查獲。

疫情時代網購日漸普遍，不少網拍平台個人電商未持有環境用藥相關許可證，卻廣告及販售環境用藥產品，已違反環境用藥管理法規定，而大多民眾在收到處分通知書後，才驚覺自己已不小心觸法，不但產品需要下架，依法並開罰處6萬至30萬元罰鍰。

新北市環保局表示，網拍平台上，常見個人電商及代購推薦並販售環境用藥產品，包含防蚊液、防蚊掛片、消毒殺菌或殺蟲殺蟎劑等，卻不知未持有環境用藥相關許可證而廣告及販售環境用藥，已違反環境用藥管理法規定。

環保局說明，環境用藥相關許可証包含環境用藥許可證、環境用藥販賣業及病媒防治業許可執照等。未持有相關許可證者，切勿上網刊登環境用藥廣告及販售環境用藥產品。

環保局除在各大網路平台稽查外，每年也在實體店家如傳統市場、夜市、花市攤商及零售店家等處抽查1500件環境用藥產品。統計去年共查獲103件環境用藥違規案，累計裁罰576萬元，其中超過6成案件皆屬網路違規廣告販售環境用藥。

環保局提醒，民眾可至環保署環境用藥許可證照查詢系統，確認所選購的環境用藥是否合法登記，而詳細環境用藥的使用方式及購買資訊，亦可至新北市環保局官網查詢。

同時把握環境用藥的安全「4要」原則，包括要對症，確認防治的對象、要合法，認明環保署登記核准許可證字號(環署衛輸字、環署衛製字或環衛藥防蟲字)、要時效，確認產品有效期限、要識標，使用前先看清楚產品外包裝標示說明。

環保局也特別與科學Youtuber「阿駿日常」合作，宣導網路買賣環境用藥的注意事項，呼籲民眾勿隨意在網路平台刊登或販賣環境用藥，以免觸法。

影音詳見「新北i環保」臉書粉專：https://fb.watch/cNDwuRmm7c/

未持有「環境用藥相關許可証」廣告及販售環境用藥，已違反環境用藥管理法。圖／新北市環保局提供
未持有「環境用藥相關許可証」廣告及販售環境用藥，已違反環境用藥管理法。圖／新北市環保局提供

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