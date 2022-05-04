砸300萬僅4千多人搭乘 類火車遭疑效率不彰

台鐵企業工會在五一勞動節發動不加班行動，導致台鐵當天表定列車全停駛，交通部則是祭出國道客運、類火車等接駁因應。不過交通部事前推估當天運量高達35.8萬人次，實際接駁情形卻是「差很大」，引發朝野立委質疑。

交通部長王國材表示，確實類火車當天提供的班次比需求上的還要多，主要是因為五一不加班事前已做預告，很多人退票沒有來搭車，再加上疫情、天候等因素。

立委李昆澤指出，勞動連假車潮不如預期，其中國道交通量事前預估約95至110百萬車公里，但實際上這三天連假，每天約只有78至94百萬車公里。至於疏運措施的部分，高鐵原預計分攤9萬人次，但實際疏運約6萬人次。

此外，國道客運預計分攤19.6萬人次，實際疏運約4萬人次，公路客運預計分攤11.9萬人次，實際疏運約4萬人次，類火車預計分攤2.8萬人次需求，但實際運量僅3300人次，是原本預估量的一成左右。

李昆澤說，五一連假的交通預估量和實際運輸量差很多，這個有沒有檢討？另外也點出類火車的三大問題，指應該要優化相關接駁路線，縮短行車時間，並加強行駛路線的路況評估，像是當天竟出現遊覽車撞限高桿的意外，真的是讓民眾非常不敢置信，另外站務人員也應該加強事前訓練，協助年長者上下車。

立委洪孟楷則說，類火車的到底花了多少公帑？五一勞動節台鐵不加班，交通部、台鐵工會對撞，又是誰贏了。

對此，王國材說，雙方都輸了，且是民眾輸最多。至於類火車的部分，當天總計派出255輛車，一輛車1.2萬元，總計約花了300萬元，最後約4千多人搭乘，儘管還有票收，不過收入確實不多。

王國材表示，類火車都是比照台鐵車站、台鐵班次，定時發車，是否要這麼密集，會再做檢討。對於當天的接駁內部有做檢討報告，目前已送上來，不過他已要求內部要繼續開會討論，對於委員的建議也都會納入。

不過洪孟楷也說，聽說交通部要在5月底前拚公司化條例三讀，到時候木已成舟，工會端午節就不用抗爭了，如果交通部強渡關山，用院會表決得方式強行通過，根本就激化工會情緒，誰要負起不加班的責任。

王國材則說，台鐵改革，公司化是很重要的工作，目前看起來，朝野立委也不反對，所以是不是就讓他往前走，因為下面還有16個子法，明天台鐵局也會和工會討論，他也會敞開心胸做討論。