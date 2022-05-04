公司化後董事人數恐比台積電還多 台鐵：沒有酬庸問題

日前有自稱台鐵員工的網友在社群平台Dcard發文指出，指台鐵員工在五一勞動節不配合加班，是因為對於中央提出的台鐵公司化條例草案有諸多疑慮，質疑台鐵公司化後新增19位董事、比台積電還多，且公司化後台鐵竟要向政府租鐵道路線跟車站等，讓台鐵淪為權勢的肥肉。

台鐵局今天上午澄清，未來的台鐵公司為永續經營，故參採國內外軌道公司成功的經驗，活化資產增加收入，並請交通部及行政院予以支持納入條例草案，未來將以國營公司新面貌，提供社會大眾更好的公共運輸服務。

台鐵局說，台鐵公司化條例草案第六條、第八條及第九條，明定台鐵公司由政府獨資經營，土地及房屋處分須經董事會審議、並報請交通部核定，且未來遵循公司設置條例及鐵路法等相關規範，資產開發將同時考量其公益性。

台鐵局說，在相關法令規範下，台鐵公司不會將台鐵土地賣予財團。至於車站、軌道路線等資產可採租用或作價投資等方式取得，於條例草案第九條已賦予相當彈性，得依最有利於公司經營的模式辦理。

台鐵局表示，條例草案原條文董事會人數為「11人至15人」，為增加董事會決策過程專業能量，經立法委員提案將董事會人數修正增加為「15人至19人」，增加之席次人選應為鐵道、運輸、產業管理、法律或財經等專業之專家或學者，以利台鐵提升營運安全，絕非虛設董事酬庸肥貓。另董事並無任何薪酬，主要是提供意見參與會議的兼職費，沒有酬庸問題。

台鐵局說，改革以安全為首要工作，亦為工會對轉型改革之共同願景，4月21日立法院交通委員會審查條例草案，立法委員針對安全議題已納入並修正多項提案，包括第二條增加第二項「台鐵公司對於營運安全具關聯之核心業務應確實依相關法令規定執行」；第六條明定董事會職權增加「營運安全計畫之審議」；及第八條明定台鐵公司應提報「營運安全計畫」予交通部核定。以確保營運安全。