50年前誤植變「啞口」！南橫「埡口」正名設石碑打卡點

中斷13年的南橫公路本月1日正式通車，吸引逾6千輛汽機車上山搶頭香，欣賞沿線美景，其中，大家絕對不會錯的，就是到南橫最高點「埡口」，與地名石碑打卡，就連行政院長蘇貞昌也拍照留影，成為目前全台最夯的石碑。不過，「埡口」地名曾有一段錯字小插曲，直到23年後才更名回來。

公路總局關山工務段長陳克劼說，「埡口」這地名在1968年前是土字邊的埡，但當初在興建道路於1972年通車時，工程單位誤將埡，弄錯成口字邊的啞，所以早期很多民眾照片中，都是口字「啞口」，為讓地名一致性，直到1991年更正為土字「埡口」，並在今年5月1日通車前，設置地名石碑。

南橫公路自莫拉克風災後，台東向陽至高雄天池中斷13年，而這一段路可說是南橫最精華的路段，天池段有千年樹齡的「紅檜巨木」群，還有海拔2280公尺的「天池」，而向陽段上去有著著名的埡口雲海，還有全台最高海拔2722公尺的公路隧道「大關山隧道」，是不少人過去走南橫公路的美好回憶。