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50年前誤植變「啞口」！南橫「埡口」正名設石碑打卡點

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
南橫公路埡口平台護欄外，公路總局有種植「白花三葉草」綠地植披的種子，呼籲千萬不要越過護欄踩踏土地，影響種子生長。記者尤聰光／攝影
南橫公路埡口平台護欄外，公路總局有種植「白花三葉草」綠地植披的種子，呼籲千萬不要越過護欄踩踏土地，影響種子生長。記者尤聰光／攝影

中斷13年的南橫公路本月1日正式通車，吸引逾6千輛汽機車上山搶頭香，欣賞沿線美景，其中，大家絕對不會錯的，就是到南橫最高點「埡口」，與地名石碑打卡，就連行政院長蘇貞昌也拍照留影，成為目前全台最夯的石碑。不過，「埡口」地名曾有一段錯字小插曲，直到23年後才更名回來。

公路總局關山工務段長陳克劼說，「埡口」這地名在1968年前是土字邊的埡，但當初在興建道路於1972年通車時，工程單位誤將埡，弄錯成口字邊的啞，所以早期很多民眾照片中，都是口字「啞口」，為讓地名一致性，直到1991年更正為土字「埡口」，並在今年5月1日通車前，設置地名石碑。

南橫公路自莫拉克風災後，台東向陽至高雄天池中斷13年，而這一段路可說是南橫最精華的路段，天池段有千年樹齡的「紅檜巨木」群，還有海拔2280公尺的「天池」，而向陽段上去有著著名的埡口雲海，還有全台最高海拔2722公尺的公路隧道「大關山隧道」，是不少人過去走南橫公路的美好回憶。

陳克劼表示，南橫公路自5月1日通車來，短短3天已經破萬輛汽機車上山，首日就逾6千輛，大家都會停在埡口休憩，與地名石碑打卡拍照，但呼籲民眾埡口平台護欄外有種植「白花三葉草」綠地植披的種子，千萬不要越過護欄踩踏土地，影響種子生長，畢竟高山植披非常不易。

南橫公路台東端向陽段上去有著著名的埡口雲海，還有全台最高海拔2722公尺的公路隧道「大關山隧道」。記者尤聰光／攝影
南橫公路台東端向陽段上去有著著名的埡口雲海，還有全台最高海拔2722公尺的公路隧道「大關山隧道」。記者尤聰光／攝影
南橫公路「埡口」這地名在1968年前是土字邊的埡，但當初在興建道路於1972年通車時，工程單位誤將埡，弄錯成口字邊的啞，為讓地名一致性，公路總局直到1991年更正為土字「埡口」，並在今年5月1日通車前，設置地名石碑。記者尤聰光／攝影
南橫公路「埡口」這地名在1968年前是土字邊的埡，但當初在興建道路於1972年通車時，工程單位誤將埡，弄錯成口字邊的啞，為讓地名一致性，公路總局直到1991年更正為土字「埡口」，並在今年5月1日通車前，設置地名石碑。記者尤聰光／攝影
中斷13年的南橫公路本月1日正式通車，吸引逾6千輛汽機車上山搶頭香，欣賞沿線美景，其中，大家絕對不會錯的，就是到南橫最高點「埡口」，與地名石碑打卡，就連行政院長蘇貞昌也拍照留影，成為目前全台最夯的石碑。本報資料照片
中斷13年的南橫公路本月1日正式通車，吸引逾6千輛汽機車上山搶頭香，欣賞沿線美景，其中，大家絕對不會錯的，就是到南橫最高點「埡口」，與地名石碑打卡，就連行政院長蘇貞昌也拍照留影，成為目前全台最夯的石碑。本報資料照片
南橫公路自5月1日通車來，短短3天已經破萬輛汽機車上山，首日就逾6千輛，大家都會停在埡口休憩，與地名石碑打卡拍照。記者尤聰光／攝影
南橫公路自5月1日通車來，短短3天已經破萬輛汽機車上山，首日就逾6千輛，大家都會停在埡口休憩，與地名石碑打卡拍照。記者尤聰光／攝影

南橫 向陽 行政院

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