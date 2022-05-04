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天熱裝百葉窗降溫5.6度 嘉縣環保局發表降溫節能撇步
天氣漸漸炎熱，高國中學校班班有冷氣上路，嘉義縣環保局推動建築物室內自然降溫，降低能源損耗，達到節能減碳目標，在縣府辦公大樓進行建物降溫改造示範計畫，在易受陽光直射與反射的區域裝設百葉窗，阻絕太陽輻射及熱能傳導並增加室內通風。
環保局說，施作後大幅改善辦公空間內的悶熱情形，施作前，測量室內溫度為攝氏38.3度，施作後測量降低為32.7度，前後相差5.6度。
假設安裝前，冷氣溫度須設定25度才能達到冷房效果，安裝後則可設定在27度，冷氣溫度設定每調高1度就可以減少6%的節電量，約可減少12%耗電量及可觀電費。
環保局提醒，民眾受地理位置及氣候影響，嘉義縣自4月起逐漸炎熱，且夏季更常有颱風侵襲，百葉窗對於降低室內溫度以及防颱有良好效果，透過百葉窗隔絕原先經由窗戶（玻璃）所傳導熱能，有效調節室內溫度，降低冷氣壓縮機運轉耗能，能快速達到冷房效果，也能達到節約能源成效。
環保局呼籲，透過各項建物隔熱措施，可有效調節室內溫度，營造舒適環境，達成環保節能的功效，由於採自然降溫方式，不需要額外使用電力，減少二氧化碳排放，符合永續發展目標SDGs氣候變遷行動力。
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