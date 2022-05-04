天氣好轉明天高溫上看30度 周日再變天

天氣風險公司天氣分析師賴忠瑋說，今天全台各地的雲量還是偏多，雖然和昨天比較起來將減少許多，預計基隆北海岸和東半部還是會有短暫陣雨，西半部則以多雲為主，偶而能從雲縫中見到陽光，山區還是會有局部零星短暫陣雨。

氣溫方面，今天清晨有小幅回升，中部以北和東部有19到21度，南部也有23度左右，都比昨天回升了兩到三度，預計中午北部和東部的氣溫為25度，中南部則可達29至30度。

他說，今天影響台灣的天氣主要是減弱的東北風至偏東風，及鋒面後方的殘留雲系。鋒面目前已東移到台灣東方海面，並逐漸遠離，不過台灣到中國華南一帶還是有一些淺薄雲系和水氣，因此全台各地雲量都還是偏多，只是雲層沒有那麼厚，西半部也偶而會有陽光透出雲縫。東半部則因為仍在東北風至偏東風的迎風面，雲層較厚，降雨機率也較高，容易有局部陣雨。

賴忠瑋說，預計明後天西半部的天氣還會更加穩定，殘留雲系和水氣更少，見到陽光的機會更多，也會更加溫暖，中午可達30度以上，會有點炎熱感。東半部迎風面則仍然容易有地形抬升作用，雲多有雨，出門還是要帶傘，不過中午高溫會比今天再上升兩到三度。

周末天氣稍有變化，賴忠瑋說，周六上午西半部天氣仍然相當穩定，不過中午過後將容易有午後雷陣雨，下半天台灣到中國華南附近的水氣也會增加，周日華南雲系漸往東移，北部、東北部和東部會有雨，中南部仍有午後雷陣雨。下周一至周三，將持續受到華南雲系影響，預計北部、東北部和東部天氣仍然不穩定，溫度也會略往下降。