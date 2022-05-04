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氣溫漸回升 吳德榮：周日又有鋒面各地注意雷雨

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氣溫漸回升 吳德榮：周日又有鋒面各地注意雷雨

聯合報 / 記者楊德宜董俞佳／台北即時報導
今天受偏東風影響，迎風面低層水氣較多，東半部有局部短暫陣雨，中層仍有鬆散雲層移入，為西半部近山區帶來零星飄雨的機率；各地氣溫回升，北舒適南微熱、早晚涼。本報資料照片
今天受偏東風影響，迎風面低層水氣較多，東半部有局部短暫陣雨，中層仍有鬆散雲層移入，為西半部近山區帶來零星飄雨的機率；各地氣溫回升，北舒適南微熱、早晚涼。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨台灣上空仍有鬆散中層雲，伴隨弱降水回波，帶來零星飄雨，北部山區及東北部較明顯。

今天受偏東風影響，迎風面低層水氣較多，東半部有局部短暫陣雨，中層仍有鬆散雲層移入，為西半部近山區帶來零星飄雨的機率；各地氣溫回升，北舒適南微熱、早晚涼，北部18至25度，中部20至28度，南部20至30度，東部17至29度。

吳德榮說，明天、周五仍受偏東風影響，東半部有局部短暫陣雨，西半部多雲時晴，山區午後有局部短暫雨的機率；各地氣溫逐日回升。周六大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率。

吳德榮表示，周日、下周一梅雨季第2道鋒面影響，激發對流，各地轉有局部陣雨或雷雨的機率；下周二鋒面東移，大氣仍不穩定，午後有對流發展。第2道鋒面雖然還不是滯留鋒，但在其通過前後，大氣已很不穩定，容易有強對流被激發，應注意其所伴隨之雷擊、強風、及瞬間強降雨。

吳德榮 梅雨 中央大學

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