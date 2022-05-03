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健保增思覺失調症訪視服務 受惠患者1.9萬人即起上路

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
健保新增思覺失調症訪視服務，受惠患者1.9萬人即起上路。圖／聯合報系資料照片
健保新增思覺失調症訪視服務，受惠患者1.9萬人即起上路。圖／聯合報系資料照片

為提升思覺失調症病人醫療照護品質，以規則接受治療，健保署自2010年起推動「全民健康保險思覺失調症醫療給付改善方案」，今年3月通過「擴大收案條件」、「新增高風險病人定義」、「提升財務誘因及增列服務項目」及「修訂品質獎勵方式」4大修訂面向。主要新增出院後病人追蹤訪視及居家追蹤訪視的照護服務，新制即起上路，受惠患者達1.9萬人，。

依健保署統計，去年精神相關疾病就醫人數達145.4萬人，較10年前94萬人，增加54.8%，年成長率介於3.3%~6.6%。健保署長李伯璋說，思覺失調症需持續治療，去年參與「全民健康保險思覺失調症醫療給付改善方案」醫療院所數共146家，收案人數約6萬人，照護率達6成。此次修訂思覺失調方案是為了加強病人追蹤照護。

除將收案條件納入當年度新診斷的病人，以擴大照護對象外，同時提升財務誘因，為鼓勵醫師輔導未規則就醫者積極尋求醫療協助，收案對象如屬未固定就醫或久未就醫者給予的獎勵費，由500點調升至650點、管理照護費由400至600點，調升至400至1200點，並為鼓勵醫師主動介入積極治療，收案對象如屬新診斷病人，新增給予獎勵費650點，讓思覺失調症病人可恢復規則就醫。       

李伯璋說，此次修正也額外增加預算，包括新增出院後追蹤訪視費每次3000點，病人出院後3個月內可申報6次，盼提升醫院團隊外出追蹤訪視出院病人意願，並訂有其中3次須與衛生局及其所屬護理人員、心理衛生社工或關懷訪視員共同訪視，讓醫療端及公衛端照護資源有效銜接。另新增居家追蹤訪視費每次1500點，以針對非固定就醫且未住院病人進行居家訪視。       

李伯璋說，修訂方案為鼓勵院所橫向擴大收案病人、縱向推動院所前往社區提供病人追蹤照護，避免病人不規則就醫，增加疾病惡化機率，以減輕家屬照顧負擔；對健保及醫療資源面來說，可因病人病情穩定控制，降低醫療費用，進而強化社會安全，降低社會成本。

思覺失調症 健保 李伯璋

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