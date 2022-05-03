急診為求看診速度未告知快篩陽性 情侶遭撻伐
一名男子日前到新竹馬偕醫院掛急診，檢查到一半才承認同行的女友快篩陽性，未主動告知的原因竟是「擔心影響看診速度」，而男子快篩後也確診，遭網友撻伐。
新竹馬偕紀念醫院急診外科醫師白永嘉昨天在臉書粉絲專頁「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」發文指出，一名男子日前掛急診時主訴腹痛、無發燒無呼吸道症狀，在醫護人員檢查到一個段落時，才說出一起進入急診的陪病女友早上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陽性。
白永嘉指出，這名男子面對醫護人員的質問，竟稱「我不想說，因為我怕講了會影響我接受檢查與處理的速度」，當下趕緊對這對情侶進行PCR（核酸檢測），確認2人都陽性確診。
白永嘉指出，急診有很多老人、慢性病、嚴重的病人，不要只貪圖求自己的方便，很多醫護和病人會受影響，呼籲就醫請務必誠實告知。
新竹馬偕醫院院長室主任蔡德龍透過文字回應，為了保護所有病患，急診都有安排工作人員層層把關及嚴謹分流制度，呼籲民眾就醫時應按照中央流行疫情指揮中心政策，誠實告知本身症狀及接觸史或快篩結果，以利醫院在第一時間分艙分流，保護醫院珍貴的醫療量能及就醫民眾安全。
白永嘉的貼文一出，引發網友留言熱議，「太自私了」、「沒有公德心」、「真的不要這樣，醫護單位已經很辛苦了」、「這種人應該要重罰」。
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