視察停工中台鐵臨軌 交部次長：落實工安確保營運安全

台鐵福隆地錨邊坡工程及第三雙溪橋工程於去（2021）年12月1日發生鋼軌樁不慎斷裂掉落侵入軌道事件，故兩項工程停工至今。交通部政務次長胡湘麟今日親自前往視察，並指示台鐵盡速完成水土保持計畫變更及施工查核，並落實臨軌作業施工安全規定，以確保臺鐵營運安全。

在福隆地錨邊坡工程部分，台鐵為確保未來鐵路臨軌施工安全，已積極精進施工防護預警作為，並提出設置電子輔助瞭望員、設置列車最後通過點標示及於車站派駐列車監視聯絡員，後續也已加強教育訓練、增強高邊坡既有臨軌圍籬防護、加強鋼軌樁材料管理、強化打設鋼軌樁應注意事項及設置平地臨軌側施工安全護欄等。

在第三雙溪橋工地部分，台鐵局說明，該工區除已加強橋面護網、護坡攔截網、阻隔圍籬等並定期檢查，設有安全監測系統，施作格梁護坡設施穩固坡面，另於雙溪上游處設置水位監測儀及自動發報器。

胡湘麟指示，首先要臺鐵局儘速辦理完成水土保持計畫變更及施工查核，使工程能儘速復工；第二，請台鐵局要以安全作為最重要的工作，尤其是臨軌施工安全務必要落實，並依計畫執行，確保營運安全。胡湘麟也感謝設計施工監造團隊付出與辛勞。

為爭取台鐵司機員應變時間，台鐵首次安裝電子輔助瞭望員於福隆地錨邊坡工程，該裝置為針對臺鐵複雜而多樣的臨軌工地環境進行設計，由國立高雄科技大學鐵道技術中心開發，在列車接近工地時，提前通知施工人員，進行必要的因應防範以確保安全。

每位現場工作人員均可配置振動接收器，能同時收訊及早反應。目前電子輔助瞭望員已安裝測試，歷經晴天、陰天、雨天等各種天候狀況，實地測試數趟列車經過，系統都能準確發報無誤，胡湘麟也對於電子輔助瞭望員能多爭取幾分幾秒鐘寶貴時間使司機員及早應變，予以肯定。