影／邊境再鬆綁 入境居家檢疫縮短為「7+7」

中央流行疫情指揮中心今(3)日表示，考量Omicron變異株之潛伏期較短且為兼顧維持國內防疫量能、社會經濟活動及有效控管風險，自5月9日零時起，入境居家檢疫天數縮短為「7+7」，七天居家檢疫、七天自主管理。

居家檢疫天數為7天，入境日為第0天，並自第8天起接續自主健康管理7天， 以自宅或親友住所1人1戶為原則，如家戶無法符合1人1戶檢疫條件，須入住防疫旅宿完成7天檢疫。 家用快篩試劑由各國際港埠人員於入境時發放，檢疫期滿當日(第7天)執行1次快篩，另提供1支備用快篩試劑，於檢疫期間出現症狀時使用。考量家用快篩試劑之適用對象年齡限制，未滿2歲之居家檢疫者，其檢疫期滿當日採檢措施以PCR檢測；另如有無法自行操作快篩之民眾，將由地方政府安排人員協助進行快篩檢測。

居家檢疫及期滿後自主健康管理期間應配合相關檢查、接受電話简訊詢問健康情形或檢測結果回報等必要關懷追蹤機制，違反相關規定者，依傳染病防治法裁罰可裁處新台幣1萬元以上15萬元以下罰鍰。 中央流行疫情指揮中心今(3)日表示，考量Omicron變異株之潛伏期較短且為兼顧維持國內防疫量能、社會經濟活動及有效控管風險，自5月9日零時起，入境居家檢疫天數縮短為「7+7」，七天居家檢疫、七天自主管理。記者葉信菉／攝影 家用快篩試劑由各國際港埠人員於入境時發放，檢疫期滿當日(第7天)執行1次快篩，另提供1支備用快篩試劑，於檢疫期間出現症狀時使用。記者葉信菉／攝影

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