5、6日雨勢減緩 母親節恐遭鋒面大雨

這兩天北部週末變得又濕又熱，注意攜帶雨具！中央氣象局資料顯示，過兩天全台開始逐漸回溫，中南部高溫恐飆破30度。中央氣象局預報員林定宜指出，5、6日是雨勢減緩的時候，民眾可以好好把握這兩天；氣象達人彭啟明指出，周末7、8日受到鋒面影響，中、北部恐出現較大的雷雨狀況。

北部整週有雨

中央氣象局資料顯示，北部、東北部本週都會出現短暫陣雨的狀況，尤其東北部地區於4日恐出現較大的雨勢，民眾出門記得要攜帶雨具。林定宜指出，雖然北部5、6日仍有些微水氣，下雨狀況會減緩很多，北部民眾可以好好把握這兩天。

但彭啟明指出，預計7日在華南到臺灣北方將有鋒面系統生成，位於鋒前環境中，各地白天將轉「悶熱的天氣」，山區午後有短暫陣雨或雷雨的機會；8日開始，隨著鋒面影響，中北部、東部都有降雨機會，且鋒面雲系中有對流系統發展，移入時可能帶來較大雨勢或雷電現象。

中南部高溫破30度

而南北兩樣情，中南部地區4日起多為「多雲到晴」的好天氣，而7、8日受到鋒面影響，中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區則轉為多雲的天氣。此外，西半部地區與馬祖的居民要特別注意，5、6日夜晚至凌晨將出現霧氣與低層雲的狀況，影響能見度。他提醒駕車民眾說，開車時要特別注意。

至於溫度部分，林定宜指出，這一段時間溫度會逐日會回暖，北台灣4日起高溫可達25度，到7日則會飆升到28度，而中、南部地區的高溫恐飆破30度。彭啟明說，東北季風已開始逐漸減弱，各地溫度都將回升，不過6日前臺灣附近沒有明顯的暖空氣或偏南風，白天高溫不會像四月下旬那麼熱。

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