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香港腳用藥安皮露成分太高需回收 5.9萬瓶全流入市面

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
香港腳用藥「安皮露」共八批須回收。圖／食藥署提供
香港腳用藥「安皮露」共八批須回收。圖／食藥署提供

香港腳藥「安皮露」主成分太高，遭衛福部食藥署要求回收。食藥署品質監管組科長傅淑卿表示，共有八批、5.9萬瓶須回收，不過這些藥物都已全部流入市面，恐難以回收。

先智生物科技股份有限公司生產的成藥「安皮露」，主成分為POTASSIUM IODIDE、IODINE、CAMPHOR、PHENOL (CARBOLIC ACID)和SALICYLIC ACID，主要用於香港腳、白癬、紅癬、頑癬、乾癬、牛皮癬、鱗癬、寄生性皮膚病。

傅淑卿表示，因檢驗產品主成分碘化鉀（POTASSIUM IODIDE）超出規格90％至110％，八批產品（批號：CM1903、CM1904、CM2001、CM2002、CM2003、CM2004、CM2005、CM2007）、共5.9萬瓶均須於6月15日前回收。而去年10月份也有兩批產品違規，因此要求廠商針對製程進行優化，並會加強抽查頻率。

不過對於主成分含量過高對人體有何疑慮，傅淑卿則表示，因為是成藥因此相對安全，不過可能會對皮膚過於刺激。民眾如對使用藥品有任何疑慮，可洽原購買藥局或就診諮詢醫師，選用其他適當藥品。

香港 食藥署 衛福部

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