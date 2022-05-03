疫情爆發托嬰中心恐掀倒閉潮 立委籲政府伸援手

本土疫情大爆發，民眾黨立委邱臣遠今舉行記者會指出，全台托嬰中心深受其害，一人染疫全中心停托的政策，讓業者蒙受損失，亟需政府伸出援手。他並呼籲，政府不應中斷原有的托育補助，並提供教保人員薪資補助及紓困，另提供快篩試劑給托嬰中心，及提供幼童公費唾液快篩，讓孩子免受戳鼻之苦。

邱臣遠指出，根據政府要求，托嬰中心如有一人染疫，就必須全班停課，然而停托退費、家長退托的損失以及需付給職員的薪水，目前皆由業者自行吸收，沒了收入來源，還要負擔人員薪資及房租等費用。

邱臣遠呼籲，因疫情導致的停托，不應中斷原有的托育補助，減輕家長經濟負擔；政府應提供停托不停班所衍生教保人員薪資補助，並針對退費加強紓困；提供快篩試劑給托嬰中心、幼兒園及國小課輔班，確保嬰幼童安全；應參考國外經驗，提供幼童公費唾液快篩，讓孩子免受戳鼻之苦。

中華民國兒童教保聯合總會副總會長包崇明說，建議染疫或隔離員工之薪資應由政府補助，若主管機關要求幼兒園及托嬰中心停課，也應給予教保人員及家長相關補助。台北市托嬰協會理事長武筠嘉表示，若托育人員遭匡列隔離，將有人力不足問題，政府應允許臨時調度或臨聘托育人員，事後再補件以解決人力缺口。

衛生福利部社會及家庭署家庭支持組組長簡杏蓉表示，托育補助部分，若托嬰中心配合疫情停托時，送托滿半月仍能領一個月托育補助，不滿半月也有半月的補助，不中斷；紓困方面，去年的紓困政策即有含托育中心，今年也會配合行政院紓困政策，會為托嬰業者爭取。另外，托嬰中心防疫指引正在修訂中，將盡可能採與幼兒園一致處理。

教育部國教署學務校安組專門委員邱秋嬋說，針對國中小及幼兒園教師若未完整施打須快篩，若有醫師證明將提供公費快篩；而對於買不到快篩之居家隔離教職員工生，教育部已與衛福部取得共識，由教育單位來發放。後續若有唾液快篩，也會配合衛福部政策。