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過去數萬人踩踏今封城逾1個月 上海外灘「長草」畫面曝光

一年攔阻進萬公噸垃圾不落溪 這些單位獲得績優

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
110年各單位垃圾攔除次數達1萬2865次，巡檢次數達1萬1265次，總攔除重量達9650公噸。圖／環保署提供
110年各單位垃圾攔除次數達1萬2865次，巡檢次數達1萬1265次，總攔除重量達9650公噸。圖／環保署提供

110年度環保署執行垃圾不落河考核，共有12個單位獲得特優獎，及10個單位獲得優等獎。其中，獲得特優獎項單位為台北市政府、台南市政府、新竹市政府、彰化縣政府、金門縣政府、屏東縣政府、花蓮縣政府及台東縣政府；水利署第二河川局、第三河川局、第四河川局及農委會農田水利署新竹管理處。

111年全國22個直轄市、縣(市)政府、經濟部水利署10個河川局及農委會農田水利署17個管理處執行垃圾攔除工作，110年各單位垃圾攔除次數達1萬2865次，巡檢次數達1萬1265次，總攔除重量達9650公噸，其中非自然環境產生的垃圾（人為垃圾）以垃圾包及塑膠類為最大宗，計299公噸。

環保署表示，身為河川水質環境把關者，107年起為避免河川垃圾流入海洋，鼓勵部會及地方政府相關單位攔除河面垃圾，並建構攔除管理機制，導入系統化方式進行河面垃圾清除管理工作，透過年度垃圾攔除考核計畫強化執行效益，其考核內容包含攔除作業、巡檢作業及淨溪活動辦理。

目前各縣市多數使用人工或攔除網執行清除作業，另也使用攔汙索、攔除船及機械化設備作為輔助工具。環保署說，每年召集縣市政府、經濟部水利署及農委會農田水利署召開研商會，5月將進行考核頒獎、年度成果分享及研商會議。

水利署 農委會 環保署

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