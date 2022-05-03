影／亂象現形！人潮過後留下大量垃圾 南橫管制日變清潔日

南橫公路全線復通，這兩天來，吸引大批人車潮前往，迎來復通後首個管制日，工務段人員執行道路巡查時，發現沿途遺留許多人為垃圾，讓管制人員看了直搖頭；甲仙工務段段長陳正偉也率隊冒雨加入撿拾垃圾的行列，他也呼籲入山的遊客，應好好愛惜得來不易的環境，別讓南橫成為悲情公路。

南橫通車首日吸引近6000輛汽機車入山，昨天因山上下雨減少車流稍減，但仍有上千餘輛汽機車造訪。為讓山林養息，南橫周二、周四不開放進入，今天為復通後首個管制日，工務段人員及保全執行道路巡查時，發現遊客所到之處，遺留許多寶特瓶、飲料杯、口罩及塑膠袋等人為垃圾。

原本給山林養息的管制日，卻成為巡山人員的清潔日，陳正偉也率隊加入淨山行列；陳說，希望未來道路開放，民眾能發揮公德心，共同珍惜並維護得來不易的山林美景，更不希望大量人為破壞，加速自然反撲的速度。