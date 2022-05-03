簡訊實聯制退場 安裝「臺灣社交距離」App有用嗎？5大Q&A解答使用疑惑

簡訊實聯制退場，確診者足跡也不公布了，面對逐日增加的確診數，需要每天出門的民眾面對未知的病毒足跡，肯定經常覺得提心吊膽。近期指揮中心不斷宣導並鼓勵民眾下載「臺灣社交距離」App，除了可以讓民眾更快速得知是否與確診者有接觸史，若真的不幸確診，也可透過App上傳隨機ID，加快通報相關接觸者，幫助降低疫情傳播機會，以下5大Q&A幫你解答對安裝使用的疑惑。

Q：安裝App以後我的足跡會被追蹤嗎？

「臺灣社交距離 App」是由台灣人工智慧實驗室開發，為行政院及衛生福利部疾病管制署合作的防疫App，以保護隱私且尊重使用者意願為最高原則，不需註冊帳號、不會擷取使用者資訊、也不會上傳任何個人資料。運作原理是透過藍牙訊號強弱計算使用者之間的距離，相關資料都是去識別化的，且接觸資料只記錄在自己手機，因此不會追蹤使用者所在的位置資訊，也不是足跡追蹤。App會紀錄用戶最近14天內的接觸史，若用戶曾與確診者位於2公尺內、接觸時間達2分鐘以上，即會發出示警通知。

Q：會很耗電嗎？

安裝後需開啟App內的「接觸通知功能」，並且隨時打開藍牙才會發揮偵測比對的作用。這功能使用的是藍牙低功耗技術，耗電量的增加微乎其微，就跟平常使用藍牙連接藍牙耳機、運動手表一樣。

Q：收到接觸通知怎麼辦？

若曾近距離接觸確診者，App就會發出告警通知，點進去可以看到是哪一天接觸，以及接觸時間長短。若接觸時間不長，且觀察並未出現任何症狀，可先進行「自我健康監測」即可；若接觸時間長且可能未戴口罩，或已經有發燒、呼吸道症狀、腹瀉或嗅/味覺異常等疑似症狀，則可使用快篩試劑檢測，依照結果決定後續處置。

Q：已經裝了好久怎麼好像都沒有用？

經常聽到早就下載的民眾反映，裝了好久都沒有通知，這App是不是沒用啊？指揮中心先前表示，目前已經有超過800萬下載次數、且至少8成的確診者都有上傳隨機ID，當然有越多人安裝使用，準確度就會越高，一直沒有收到接觸通知並非壞事，但也要持續保持防疫警戒。

Q：不幸確診了，可以怎麼做？

確診者若同意上傳手持裝置內去識別化的隨機ID，可自行透過App之「確診者上傳隨機ID」功能， 按下「索取驗證碼」按鈕後輸入手機號碼驗證，經系統比對為確診者後會收到系統發送之簡訊，再將簡訊內之「日期區間」及「驗證碼」於上傳隨機ID頁面輸入後送出即可完成。若一直收不到系統發送之簡訊，請聯絡您現居地方衛生機關，由衛生機關給予「日期區間」及「驗證碼」，方便上傳隨機ID資料，加快通知不特定接觸者的效率。

而近期「臺灣社交距離」App也持續更新，新增「首頁動態畫面」呈現當下時間，為了方便使用者確認App是否正常運作；另外，iOS版更新增了疫苗接種數位證明的欄位，已經申請的民眾可以將疫苗數位證明存在「臺灣社交距離」App中，方便進出特定場館需要查驗相關資料時，開啟單一App就能快速通過。