邊陲新經濟 日本與那國島可直航宜花東

「最快明年就能通航！」日本與那國島與蘇澳距離僅110公里，是沖繩最西端的小島，但目前前往該地卻要透過轉機，徒增旅客的時間與成本。「與那國島直航大聯盟」3日成立，推動兩地直航交流，不僅帶動觀光效益，亦能促成台日農業品與民生物資的交流。

成立大會有民進黨立委陳歐珀特助吳文進、宜蘭前副議長林棋山與前台東縣立委賴坤成等人出席，也有日本與那國島課長小嶺長典等日本代表參與，共同表達對「黑潮經濟生活共同圈」的期待。

推動邊陲新經濟

賴坤成指出，與那國島為日本最西端的島嶼，與宜蘭外海僅有1百多公里，在天氣晴朗時可從此島看到台灣的中央山脈。他說，因為地緣關係與日治時期的歷史因素，兩地在戰後也因為海上貿易而保持著密切關係。

賴坤成強調，花蓮與與那國島依舊保持著姊妹市的關係，至今已40年，產官學界都希望能推動兩地直航，尤其花東向來被台灣視為邊陲地帶，而與那國島更是日本「離島中的離島」，盼能讓「邊陲連結邊陲」創造新核心，推動邊境經濟的茂盛發展。

林棋山代表則表示，目前台灣旅客若要前往與那國島，必須先前往沖繩或石垣機場進行轉機才能到達，徒增旅客的成本。他也說，直航不僅能大幅降低交通成本，更能推動觀光貿易、緊急醫療等項目的合作，「（與那國島）一間醫院都沒有，就醫相當麻煩」，而台灣也能提供他們更多的醫療協助。

盤點交通能量

賴坤成表示，事實上這個評估案因為疫情的關係延遲了兩年多，但隨著疫情趨緩，也見到評估重啟的曙光。他說，近期會把相關計畫寄給日本當局進行評估，讓國會議員協助地方政府推動相關措施；而在台灣部分，則要推動海運與空運的交通量能，包括釐清航權、整備船務設備等方面，但他強調「台灣都已經準備好了，主要是看日本政府的態度。」

與那國島課長小嶺長典代替該島町長系數健一表示，町長因為其他公務無法親自到場，但他對此表達誠摯祝賀。他指出，該島近年致力於向日本政府訴求與台互訪與直航往來的需求，目前已有諸多突破，希望能與聯盟的各位夥伴攜手合作，早日促成直航階段。





圖說：

【更多精采內容，詳見 】