武陵農場花季持續繁盛 「艷彩鈴噹」毛地黃浪漫五月
台中武陵農場內花季卻仍持續呈現旺季；有「豔彩小鈴鐺」之稱的毛地黃，美麗身影在5月份繽紛綻放，巨大的，成串的，又繽紛的豔彩小鈴鐺，五彩花朵在風中搖曳十分浪漫美麗，陪伴遊客度過浪漫五月。
毛地黃因全株表面密生白色茸毛，且葉片外形似地黃的葉片，所以被稱為「毛地黃」，花色種類繁多，有紅色、粉紅色、紫色、白色和淡黃白色等；美麗的毛地黃是毒也是藥，萃取成分可治療心臟病，是心臟科藥物「地高辛」主要來源。
農場內另有多肉小花「軟葉鱗菊」，集中在行政中心及蔣公別館旁花圃；多肉小花「軟葉鱗菊」又稱「麗晃」，集體盛開形成「粉紅色的小太陽」花牆，璀璨美麗，成為武陵今夏打卡新熱點，是美麗的「角落小生物」。
武陵農場副場長胡發韜表示，武陵農場花多、天氣好、山下熱、山上涼爽，整個5月都是毛地黃的最佳賞花期，另有成片的軟葉鱗菊，紫色花海增添不少浪漫氣息，是遊客最佳的避暑勝地。
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