快訊

過去數萬人踩踏今封城逾1個月 上海外灘「長草」畫面曝光

武陵農場花季持續繁盛 「艷彩鈴噹」毛地黃浪漫五月

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
成群的「軟葉鱗菊」，集中在武陵農場行政中心及蔣公別館旁花圃，鮮艷美麗。圖／武陵農場提供
成群的「軟葉鱗菊」，集中在武陵農場行政中心及蔣公別館旁花圃，鮮艷美麗。圖／武陵農場提供

台中武陵農場內花季卻仍持續呈現旺季；有「豔彩小鈴鐺」之稱的毛地黃，美麗身影在5月份繽紛綻放，巨大的，成串的，又繽紛的豔彩小鈴鐺，五彩花朵在風中搖曳十分浪漫美麗，陪伴遊客度過浪漫五月。

毛地黃因全株表面密生白色茸毛，且葉片外形似地黃的葉片，所以被稱為「毛地黃」，花色種類繁多，有紅色、粉紅色、紫色、白色和淡黃白色等；美麗的毛地黃是毒也是藥，萃取成分可治療心臟病，是心臟科藥物「地高辛」主要來源。

農場內另有多肉小花「軟葉鱗菊」，集中在行政中心及蔣公別館旁花圃；多肉小花「軟葉鱗菊」又稱「麗晃」，集體盛開形成「粉紅色的小太陽」花牆，璀璨美麗，成為武陵今夏打卡新熱點，是美麗的「角落小生物」。

武陵農場副場長胡發韜表示，武陵農場花多、天氣好、山下熱、山上涼爽，整個5月都是毛地黃的最佳賞花期，另有成片的軟葉鱗菊，紫色花海增添不少浪漫氣息，是遊客最佳的避暑勝地。

武陵農場巨大的，成串的，又繽紛的豔彩小鈴鐺「毛地黃」，整個5月都是最佳賞花期。圖／武陵農場提供
武陵農場巨大的，成串的，又繽紛的豔彩小鈴鐺「毛地黃」，整個5月都是最佳賞花期。圖／武陵農場提供

武陵農場 心臟病

延伸閱讀

武陵農場楓樹已開花 櫻花正結果另一種美景

白色瀑布浪漫撫人心 武陵農場夜賞盛開白藤花

影／避免重演去年塞爆慘狀　合歡山杜鵑花季將實施高乘載管制

合歡山杜鵑花季16日起跑　周末、連假共計65天上午實施高乘載

相關新聞

香港腳用藥安皮露成分太高需回收 5.9萬瓶全流入市面

香港腳藥「安皮露」主成分太高，遭衛福部食藥署要求回收。食藥署品質監管組科長傅淑卿表示，共有八批、5.9萬瓶須回收，不過這...

簡訊實聯制退場 安裝「臺灣社交距離」App有用嗎？5大Q&A解答使用疑惑

簡訊實聯制退場，確診者足跡也不公布了，面對逐日增加的確診數，需要每天出門的民眾面對未知的病毒足跡，肯定經常覺得提心吊膽。...

影／亂象現形！人潮過後留下大量垃圾 南橫管制日變清潔日

南橫公路全線復通，這兩天來，吸引大批人車潮前往，迎來復通後首個管制日，工務段人員執行道路巡查時，發現沿途遺留許多人為垃圾...

又要留意變天 母親節有第2道鋒面報到

今天北台灣雨勢趨緩，但仍要留意天氣不穩。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，下周日(8日...

合不合法看這裡！ 合法紙餐具應標示環保署核發QRcode

終於納管了！環保署為強化紙餐具責任業者管理，納管未登記紙餐具責任業者，修正「應回收廢棄物責任業者管理辦法」，紙餐具應標示...

酒駕重新考照加嚴 擬限縮至吊照2次須酒癮治療

交通部預告修正「酒駕防制教育及酒癮治療實施管理辦法」，擬對酒駕重新考照加嚴，將必須接受酒癮治療的吊照次數從3次限縮至2次

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。