健保增列思覺失調症出院後訪視 1.9萬人受惠

衛福部健保署今天公布，增列思覺失調症病人出院後訪視服務，提升思覺失調症病人連續性照護，加強追蹤照護，健保額外挹注6000萬元，預計增加1.9萬名病人受惠，自5月1日起實施。

健保署今天上午發布新聞稿表示，思覺失調症是一種須持續治療的疾病，統計健保資料庫中，因精神相關疾病就醫人數民國110年達145.4萬人，較10年前的94.0萬人成長54.8%，年成長率介於3.3%至6.6%之間；另觀察統計數據，領有慢性精神病重大傷病卡近20萬病人中，約有5成為思覺失調症病人。

中央健康保險署於今年3月10日「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議」，討論通過修訂「全民健康保險思覺失調症醫療給付改善方案」，包含「擴大收案條件」、「新增高風險病人定義」、「提升財務誘因及增列服務項目」及「修訂品質獎勵方式」4大修訂面向。

其中新增出院後病人追蹤訪視及居家追蹤訪視照護服務，鼓勵醫師主動積極介入治療改善高風險病人病情不穩定及未規則門診就醫情形，健保署長李伯璋表示，這次修訂思覺失調方案目的，是為了加強病人追蹤照護，所以於收案條件納入當年度新診斷的病人，以擴大照護對象。

為加強病人追蹤照護，這次額外增加預算用於新增出院後追蹤訪視費3000點/次，病人出院後3個月內可申報6次，並訂有其中3次須與衛生局及其所屬護理人員、心理衛生社工或關懷訪視員共同訪視，使醫療端及公衛端照護資源有效銜接，讓病人在治療後順利回歸社區。

另新增居家追蹤訪視費1500點/次，針對非固定就醫且未住院病人進行居家訪視，提高治療依從性，使病人回復規律就醫。

李伯璋也提到，為鼓勵醫師輔導未規則就醫者積極尋求醫療協助，收案對象如屬未固定就醫或久未就醫者給予獎勵費，由500點調升至650點、管理照護費由400至600點調升至400至1200點。

新增發現確診費，鼓勵醫師主動介入積極治療，收案對象如屬新診斷病人給予獎勵費為650點，讓病人可恢復規則就醫。健保署盼透過方案修訂，鼓勵院所橫向擴大可收案病人、縱向推動院所前往社區提供病人追蹤照護，降低病人因不規則就醫而造成疾病惡化機率，減輕家屬照顧負擔。