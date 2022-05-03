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科研火箭發射因強風延明天 科技部：穩健安全為最大考量

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東籍立委鍾佳濱（中）上午到前往屏東縣牡丹鄉旭海的短研科研火箭發射場了解，陽明交通大學前瞻火箭研究中心副主任魏世昕解說。圖／科技部提供
屏東籍立委鍾佳濱（中）上午到前往屏東縣牡丹鄉旭海的短研科研火箭發射場了解，陽明交通大學前瞻火箭研究中心副主任魏世昕解說。圖／科技部提供

國立陽明交通大學前瞻火箭研究中心原訂今天清晨6時在屏東旭海進行台灣首次HTTP-3A火箭發射，因當地颳起強風延後一天，團隊今天在現場執行火箭測試的健康檢測；科技部前瞻司長陳國樑及屏東籍立委鍾佳濱上午前往了解，陳國樑強調，發射以穩健安全做最大考量。

鍾佳濱指出，他長期關注台灣太空產業發展，台灣是半導體產業的強國，太空產業關聯到低軌道通訊衛星競爭，掌握火箭飛射技術，就能不落人後，若能透過科研火箭發射逐漸建立商用火箭發展基礎，台灣未來在太空產業上就能掌握先機。

陳國樑表示，這項試射是科技部推動「太空產業關鍵技術研發專案計畫」，補助ARRC「具飛行軌跡控制功能之雙節混合式火箭系統與微型量子通訊模組研發」計畫，是短期科研探空火箭首次在屏東牡丹鄉旭海的合法場地發射，以穩健安全做最大考量，這次經驗也能幫助未來試射前對氣象研判更精準。

陽明交通大學前瞻火箭研究中心副主任魏世昕說，發射火箭怕強風不怕雨，風速每秒6公尺以下最適合，昨天測得風速每秒超過10公尺以上，不適合發射，依據中央氣象局資料，4日的風速稍弱，將再持續觀察是否適合發射。

他說，由於當地昨晚風強且雨勢不小，今天執行火箭健康檢測與地面設施檢查，若4日氣候狀況仍不允許，因這次只申請3、4兩天，若錯過就要等下一次申請核可，最快可能要到6月初。

陽明交通大學前瞻火箭研究中心原訂今天清晨6時在屏東旭海進行台灣首次HTTP-3A火箭發射，因當地颳起強風延後一天，團隊今天在現場執行火箭測試的健康檢測。記者潘欣中／攝影
陽明交通大學前瞻火箭研究中心原訂今天清晨6時在屏東旭海進行台灣首次HTTP-3A火箭發射，因當地颳起強風延後一天，團隊今天在現場執行火箭測試的健康檢測。記者潘欣中／攝影

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