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又要留意變天 母親節有第2道鋒面報到

聯合報 / 記者許維寧董俞佳／台北即時報導
今晨4時30分紅外線色調強化雲圖顯示，鋒面及南海水氣形成的雲系南移至巴士海峽(左圖)；4時40分雷達回波合成圖顯示，降水回波亦逐漸南移減弱(中圖)；4時30分累積雨量顯示，各地仍有少量降雨，中部以北先緩和(右圖)。圖／擷取自「三立準氣象．老大洩天機」
今晨4時30分紅外線色調強化雲圖顯示，鋒面及南海水氣形成的雲系南移至巴士海峽(左圖)；4時40分雷達回波合成圖顯示，降水回波亦逐漸南移減弱(中圖)；4時30分累積雨量顯示，各地仍有少量降雨，中部以北先緩和(右圖)。圖／擷取自「三立準氣象．老大洩天機」

今天北台灣雨勢趨緩，但仍要留意天氣不穩。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，下周日(8日)受「梅雨季」第2道鋒面影響，會有天氣轉變；下周一(9日)鋒面遠離，天氣漸好轉。

連假北台灣天氣不穩，多有雨勢。吳德榮指出，鋒面及南海水氣形成的雲系已南移至巴士海峽，降水回波亦逐漸南移減弱，各地仍有少量降雨，中部以北先緩和。

吳德榮說，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日白天起鋒面及南海水氣已南移至巴士海峽，中部以北好轉，南部、東半部及山區仍有局部短暫雨；白天起氣溫略回升，北微涼、南舒適，各地早晚涼。今日各區平地氣溫：北部14至23度，中部14至27度，南部16至29度，東部15至27度。

最新模式模擬顯示，明日至周五受偏東風影響，迎風面低層水氣較多，東半部有局部短暫陣雨，西半部多雲時晴，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率；各地氣溫逐日回升。周六大氣不穩定度略提高，西半部午後部分平地亦有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

下周日(8日)「梅雨季」第2道鋒面影響，會帶來天氣的轉變，下周一(9日)鋒面遠離，天氣漸好轉。

吳德榮 母親節 天氣動態

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