衛星廣播電視法三讀 節目廣告有錯10日內更正
立法院會今天三讀通過「衛星廣播電視法」第44條及第64條修正案，對於衛星頻道之節目或廣告，利害關係人認有錯誤，得從播送之日起，20日內要求更正。
衛星廣播電視事業應於接到要求後10日內，在同一時間之節目或廣告中加以更正。衛星廣播電視事業認為節目或廣告無誤時，應附具理由書面答覆請求人。
立委林俊憲等17人，鑑於當前社會信息流動快速、密集且皆存在時效性，社會在面對信息之處理及反映必須更加迅速及即時。錯誤訊息若無法及時更正，恐難以保障人民之權利。
為此修正衛星廣播電視事業之錯誤更正期限，要求其更正應考量錯誤訊息之存在時間、呈現方式等，予以相等之播送條件，避免錯誤信息持續存在。
另外，立法院會三讀也通過「衛星廣播電視法第64條」修正案，修正他類頻道節目供應事業申請營運許可，將早年購物頻道卡關黨政軍條款無法申設的期限，再延長3年，這也是該法6年前（2015年底）修正之後，因難以實施造成的第三度期限延後。
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