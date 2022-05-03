一餅普洱茶價1億元 「可以喝的古董」未來會漲多少？

普洱茶貴在愈沉愈香，一餅百年普洱茶竟可拍賣到1億元。究竟能夠增值的普洱茶，應該是什麼樣的？台灣實力級藏家的多年經驗大方分享。

2019年香港拍賣會，一筒七片的百年「福元昌普洱茶」，以台幣1億元成交，刷新古董普洱茶成交記錄，行情超越古董、藝術藏品，讓各界藏家咋舌不已。

被譽為「茶中黑金」的普洱茶，歷經時代動盪、幾代沉浮，身價依然屹立不搖，背後到底有什麼驚人的魔力？未來的增值空間又有多大呢？

從皇家貢品到茶莊歇業，只留少數佳品

普洱茶產於中國大陸雲南，自古就是滇、川、藏居民的日常茶飲，昔日山區因交通不易，把茶葉緊壓成體積小的茶餅、茶磚方便運送，成為一大特色。

後來傳到廣東一帶，因可解油膩、助消化，逐漸和當地飲茶文化結合，成為粵式茶樓的標配。

明清時期，普洱茶被當成貢品送往紫禁城，清朝雍正、乾隆皇帝皆愛不釋手，視為養生聖品，直接在原產地雲南困鹿山設立皇家茶園，直採古樹茶葉，供應皇室貴族飲用。

民國以後時代動盪，普洱茶產量遞減，這階段茶莊生產的茶餅「號級茶」，量少質佳，風味經過歲月不斷醱酵轉變，成為拍賣市場的藏家級物件，每片身價都在500萬元以上。

1949年大陸政權成立，雲南民間堂號歇業，僅剩幾座國營茶廠進行少量生產。這階段的普洱茶餅包著一張印有八個中字和中間一個茶字的外包裝紙，稱為「印級茶」，經典的「紅印」是第一代產品，至今身價也不菲。

七十年代開始，大陸為了創造外匯，開始增加普洱茶產量，中字包裝紙改成「雲南七子餅茶」，搭配小字英文。

這段期間的普洱茶用不同產區的茶葉拼配，最具代表性的是七五四二、八五八二、七五三二等等，前兩個數字表示年份，第三個數字表示級配，第四個數字則是茶廠代號；造型除了圓餅茶，還有長磚、方磚、沱茶、香菇狀等等。

台灣因緣際會成為藏茶重地

近代普洱茶的流行，台灣人功不可沒。

上世紀90年代香港經濟復甦，老茶樓和倉庫陸續被拆改建，老普洱得以重見天日。

接著面臨九七大限，港人擔心前途生計，紛紛拋售物業移民海外。一時之間，老普洱茶充斥市場，價格嚴重低於行情，最後有逾六成茶餅被賣到茶藝館林立的台灣，有些一片只要數百元台幣，讓喝慣高山茶的台灣茶友多了新的選擇，也逐漸培養出愛好者和藏家。

1995年，師大教授鄧時海把普洱茶歷史和個人品茶心得寫成《普洱茶》一書，成為當時重要的普洱知識寶典，帶動台灣文人雅士品飲普洱茶的風潮，也為之後的普洱茶井噴現象埋下伏筆。

《普洱茶》一書輾轉傳入大陸，因改革開放賺進大桶金的中國商人跟風喝起普洱茶，甚至不惜重金收購台灣市場的老茶，普洱茶火燄迅速燃燒內地，雲南當地更是廣植新茶樹，茶價一夕間被拉高3倍，贋品也四處橫行，終於在2007年出現斷頭式崩盤，蒸發掉至少150億人民幣。

炒作的茶價隨時會崩盤，個人收藏卻節節高升

台灣實力級藏家「活水先生」，品飲普洱茶雖只有十多年，收藏金額卻高達9位數。

重中之重的收藏，是被他稱為「四大金剛」的1920年福元昌紫票、1920年同興號向質卿、1920年雙獅同慶號、1917紅標宋聘號，每一餅都是市場罕見的極品，預估未來每片身價都可超過5000萬元。

閱茶和品茶無數的活水先生表示：「1990年以前的普洱茶以喝的為主，質佳量少，茶餅被喝掉的多、存留下來的少，物以稀為貴下，價格當然不菲。」

疫情前，每年都要到雲南考察普洱茶市場的活水先生表示，雲南每年生產超過10萬噸的普洱茶，市場不缺茶，但缺的是好茶。

他把普洱茶市場分成兩個區塊，一塊是炒作的市場，品質不一，價格也充滿「貓膩」。另一塊則是品飲和可增值的收藏市場，隨著消費者對好茶的需求愈來愈高，好茶——尤其是千年古樹好茶，最具長期收藏價值，價格只會節節高升。

普洱茶應如何辨真假好壞？活水先生說方法很簡單，只要入口就知道。

好茶入口會讓人全身心舒暢，尤其經過歲月陳化的老茶，風味一再轉化，有人形容「普洱茶是茶人的最後一哩路」，即指普洱茶經過歲月醱酵後的滋味妙不可言，香氣與口感令人驚艷。想真正認識普洱茶，也一定要多喝、多比較。

普洱茶的好，從蔡依林到氣功老師都說讚

喝普洱茶，也是新時尚。華語天后蔡依林每天起床後的SOP，是「喝老人茶（普洱茶）、深呼吸和拉筋。」對她而言，普洱茶就是健康和養生的代表。

氣功老師陳光敏則是在友人介紹下接觸到普洱茶，第一杯茶湯下肚，就感受到茶氣的流動。之後他不斷試飲不同樹齡、不同茶區的老茶，發現樹齡越高的茶樹帶來的茶氣越強，尤其千年茶樹製成的普洱茶，茶氣流動全身，可以帶來不錯的「茶療」效果。

如果還認為普洱茶是老人喝的茶，那就錯了。許多工作壓力大、經常外食、或有失眠、胃痛或慢性疾病的白領階級，早已成為普洱茶的愛好者。

每週四晚上，位在台北市長安東路商辦大樓的茗華堂普洱茶空間，社會菁英進進出出，只為參加普洱茶席。

滿口普洱茶經的茗華堂館長劉永華，不計成本每週舉辦免費茶席，至今不間斷辦了460場茶席。他還經常規劃茶學堂、封茶、奉茶、茶食養生等不同主題的活動，讓普洱茶和茶友的日常生活緊密結合。

也是因為健康而開始喝普洱茶的劉永華，語重心長地說：「好茶絕對禁得起市場的考驗。」

（本文出自2022.5.2《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）