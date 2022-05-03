保護2種螢火蟲 公告「馬祖列島雌光螢野生動物保護區」

馬祖北竿雌光螢與東莒黃緣雌光螢為2012年新發表的2種螢火蟲，僅分布於馬祖列島，現存不到200隻。為保全及維護馬祖列島雌光螢生息，農委會及連江縣政府今(3日)同步公告「馬祖列島雌光螢野生動物重要棲息環境」、「馬祖列島雌光螢野生動物保護區」，範圍包括北竿、東莒、西莒等部分區域，面積近13公頃，為首度針對島嶼生態系昆蟲所劃定的野生動物保護區。

農委會林務局表示，依據野生動物保育法公告的「馬祖列島雌光螢野生動物保護區」，核心區包含北竿鄉(莒光堡)、莒光鄉東莒(衛生所至加油站)、莒光鄉西莒(有容路)，總面積8.30563公頃，核心區周邊棲地的緩衝區總面積為4.684897公頃，管理單位為連江縣政府，權屬機關包括財政部國有財產署、國防部軍備局。

林務局說，保護區核心區為嚴格管制區域，非經許可不得進入，且不得改變棲地、地形、地貌或從事其他開發行為，但保護區劃設前既有農業行為、生態導覽活動與農業設施，在不擴大規模及生態友善經營下不受此限，此外，核心區也將透過燈火管制減少光害，降低對雌光螢求偶的干擾。

林務局表示，馬祖列島結合了大陸與海島的氣候特性，形成特殊的生態環境，2007年首度由東莒國小校長王建華發現當地有雌光螢分布，經農委會特有生物研究保育中心已故博士何健鎔調查，2012年鑑定確認馬祖列島的雌光螢為新種，隨即發表了2種雌光螢科(Rhagophthalmidae)螢火蟲，為紀念其特殊地域性，遂以馬祖列島地名為依據，分別命名為北竿雌光螢(R. beigansis)與東莒黃緣雌光螢(R.giallolateralus)。

根據連江縣政府委託調查發現，北竿雌光螢僅分布在北竿島、大坵島與高登島，東莒黃緣雌光螢僅分布在東莒島和西莒島，兩種雌光螢均為馬祖地區特有種，皆偏好棲息於空曠、低矮稀疏的草地。

但近年因道路、設施開發與光害等因素，造成雌光螢分布地點與族群逐年衰退，且由基因序列分析發現，兩種雌光螢遺傳多樣性皆極低，不利於未來適應演化，保護區設立，可以避免棲地破碎化，及人工設施危害族群數量，保護雌光螢所剩不多的棲地環境。

林務局說，有別於多數螢火蟲主要由雄性螢火蟲發光，雌光螢則是蟲如其名，以雌成蟲發光求偶，而且雌光螢的雌成蟲外觀終生保持幼蟲狀態，沒有翅膀，所以不像一般螢火蟲會在夜間到處飛，雌光螢只會待在地面上高舉尾部發光器，吸引雄成蟲靠近，在交配以後，雌蟲會鑽到隱蔽處產卵，並有護卵行為，護卵的時候身體胸腹節會發出點狀光，這也與一般螢火蟲有所差異。