合不合法看這裡！ 合法紙餐具應標示環保署核發QRcode

終於納管了！環保署為強化紙餐具責任業者管理，納管未登記紙餐具責任業者，修正「應回收廢棄物責任業者管理辦法」，紙餐具應標示由環保署核發的責任業者專屬QRcode標誌，以追溯製造及輸入業者資訊。

環保署表示，因應109年起嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）發生，造成外帶紙餐具需求增加，連帶增加紙製容器責任業者數量，而責任業者，未依法登記或其所生產的紙餐具未繳納回收清除處理費，已嚴重衝擊現行紙容器回收處理體系運作。

因此，為加強未登記紙餐具責任業者管理，環保署利用行動通訊產品普及與QRcode標誌技術成熟，要求紙製平板容器製造、輸入業者及紙製平板容器商品輸入業者，應於紙餐具本體上，標示由環保署核發的責任業者專屬QRcode標誌。

環保署表示，未來民眾及環保局稽查人員可掃描紙餐具上的QRcode標誌，若能直接連結至環保署架設網站頁面，並顯示出該紙餐具來源為合法登記責任業者等資訊，即可確認這是合法登記責任業者所製造或輸入的紙餐具。

環保署說，既有的紙餐具責任業者應於公告實施日後三個月內完成標示；新登記責任業者應於完成登記後兩個月內完成標示。至於公告前已生產、尚未出貨且未標示標誌的庫存品，應6個月內銷售完畢，得申請展展延一次，至多1年應銷售完畢。

環保署表示，未來將同時加強宣導民眾辨識，以及使用合法登記與繳納回收清除處理費的紙餐具，導引未登記紙餐具責任業者完成登記，維護責任業者公平繳納回收清除處理費的秩序。